Vanavond op tv: Married at First Sight, Dream School en Down the Road

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 2 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Dream School - start seizoen 6

NPO 3 - 20.26

Hoe krijg je een roedel ongemotiveerde en vuilbekkende schoolverlaters terug in de schoolbanken? Exact, door een combinatie van ijzeren discipline en een stel deskundigen en BN’ers de klas te laten bestieren. Bokslegende en mental coach Lucia Rijker en rector Eric van ’t Zelfde trekken opnieuw alle registers open en zetten onder anderen cabaretier Najib Amhali, presentator Natasja Gibbs en Kamp van Koningsbrugge-commando Dai Carter voor het bord.

Down the Road - start seizoen 2

SBS6 - 20.30

Het Vlaamse origineel won een prestigieuze Gouden Roos op het World Media Festival in Hamburg, maar ook de Nederlandse variant van Down the Road kreeg vorig seizoen de handjes op elkaar. En daarom vertrekt Gordon opnieuw met acht jongeren met het syndroom van Down voor een roadtrip dwars door België met de grande finale onder de Eiffeltoren in Parijs.

Volledig scherm Deelnemers van het tweede Nederlandse seizoen van 'Down the Road' met presentator Gordon. © Talpa Network

Married at First Sight - start seizoen 8

RTL 4 - 20.30

In liefde op het eerste gezicht geloven we, maar trouwen bij de éérste ontmoeting? Mweh. Toch staan er opnieuw twaalf singles opgedirkt voor het altaar, zonder te weten met wie ze drie minuten later in de huwelijksboot stappen. Dit keer overigens geen huisbezoek van Carlo Boszhard: de twaalf vrijgezellen krijgen tegelijkertijd te horen dat ze zijn gekoppeld. Het eerste stel mag zelfs direct door naar het altaar. Dit seizoen wordt afgetrapt met drie afleveringen in de eerste week.

Test Case - eerste aflevering

NPO 1 - 21.21

Hoppa, tijd voor een nieuwe stofzuiger! Maar het aanbod is immens: met zak, zonder snoer, met steel. En dan zuigt de een het stof ook nog eens driftiger naar binnen dan de ander. Om niet te verzanden in keuzestress slaat Amber Kortzorg aan het testen. In deze eerste aflevering gaan vijf topsporters aan de slag met stofzuigerzakken en zuigmondjes en gaat Amber zelf kopje onder om te testen met welke veiligheidshamer je autoruiten het snelst aan diggelen slaat.

Volledig scherm Amber Kortzorg. © BNNVARA

De HuizenFixers - eerste aflevering

NPO 3 - 21.29

Een aantal jaar nadat Huizenjacht, TV Makelaar en Makelaars met een Missie naar hun tv-graf zijn gedragen, wordt het huiszoek-genre gereanimeerd in De HuizenFixers. Hierin slaat een aantal experts onder leiding van Rachel Rosier aan het speuren om een fraai stukje vastgoed op te snorren voor klem zittende starters. Wie vist het beste pand op uit de Funda-vijver?