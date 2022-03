Vanavond op tv: Last Family Standing en Paul de Leeuw 60 jaar!

Border Security: Harbour Force

Veronica – 19.00 uur



Met een kustlijn van zo’n driehonderd kilometer en een drukke haven is het rond het Australische Sydney niet enkel een komen en gaan van toeristen en matrozen, maar ook van grote tankers, cruiseschepen en partyboten. De Sydney Harbour Force zet alles op alles om ervoor te zorgen de wereldberoemde waterkant draaiende te houden.

Last Family Standing



Nieuw programma

NPO 3 – 19.20



Hoe maak je een kampvuur? Hoe bouw je een goed vlot? En wat doe je als je geen eten of drinkwater meer hebt? In deze familievariant van Expeditie Robinson proberen vier families veertien dagen te overleven in de wildernis van Kroatië. Wie wordt de Last Family Standing?

Verborgen verleden

NPO 2 – 20.38 uur



Hans Kesting is een rasechte Rotterdammer. Hele generaties voorouders van de acteur bevolkten de Maasstad, soms in grote armoede en met veel buitenechtelijke kinderen. Hans’ verbazing is dan ook groot als zijn familiegeschiedenis hem toch naar het buitenland voert en als blijkt dat zijn voorouders avontuurlijker waren dan gedacht.

Volledig scherm Een beeld uit Verborgen verleden met Hans Kesting. © NTR

Paul de Leeuw 60 jaar!

NPO 1 – 21.25 uur



Paul de Leeuw werd op 26 maart 1962 in Rotterdam-Feijenoord geboren. Zestig jaar later, in Paul de Leeuw 60 jaar!, blikken vakgenoten zoals Simone Kleinsma, Richard Groenendijk, Brigitte Kaandorp en Youp van ‘t Hek terug op Pauls oeuvre en betekenis voor de Nederlandse televisie en het theater.

Manhunt

Nieuw seizoen

NPO 2 – 23.19 uur



Inspecteur Colin Sutton wordt opgeroepen als blijkt dat Operation Minstead, het onderzoek naar een Zuidoost Londense serieverkrachter, na elf jaar nog steeds niets heeft opgeleverd. De jacht op de man moet worden hervat als er opnieuw een slachtoffer valt en alles erop wijst dat de Night Stalker weer toeslaat.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: