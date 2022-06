Vanavond op tv: Kopen zonder kijken, Humberto en Dionne dichtbij de First Ladies

Kopen zonder kijken

RTL 4 – 20.30 uur



Bonne en Michiel wonen in een klein huis in het centrum van Leeuwarden. En na een paar jaar begint het te krap aan te voelen. Dus zoeken ze op Funda een groter huis in dezelfde wijk, maar die zoekopdracht blijkt met de eisen en het budget van het Friese stel kansloos. Ook het team staat met de rug tegen de muur en concessies moeten worden gedaan. Maar zijn Bonne en Michiel daar wel toe bereid?

Opium op Oerol

NPO 2 – 19.10 uur



Twee jaar lang moest Oerol het doen met een digitale versie, maar deze zomer maakt de veerdienst Harlingen - Terschelling weer overuren. Als vanouds praat Cornald Maas iedereen de hele week bij over alles wat er op het cultuurfestival te beleven valt. Terwijl hij met een BN’er in de programmering duikt, treedt dichter/muzikant Lisette Ma Neza op vanuit eenduinpan en kijkt Carolien Borgers naar alles wat Oerol zo uniek en aantrekkelijk maakt.

Dionne dichtbij de First Ladies

Nieuwe serie

NPO 1 – 21.25 uur



Als First Lady van de VS bevind je je weliswaar in het centrum van de wereldmacht, maar nergens staat beschreven wat je taken zijn. Eigenlijk moet je het allemaal maar zelf zien uit te vinden. Dionne Stax gaat op zoek naar de vrouw achter de belangrijkste First Ladies. Hoe hebben zij hun rol vervuld? Welke invloed hadden ze en wat hebben ze bereikt?

Humberto

RTL 4 – 22.00 uur



Zes weken nadat Beau van Erven Dorens de zendtijd van Eva Jinek overnam, neemt Humberto Tan deze tijd in. Ook dit is maar van korte duur: begin augustus maakt Renze Klamer zijn debuut op de late avond van RTL 4 en in september staat Eva Jinek al weer klaar om op televisie te verschijnen.

First Man

Veronica – 20.00 uur



Een kijkje in het leven van de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong (Ryan Gosling) en de legendarische ruimtemissie waardoor hij de eerste man werd die een voet op de maan zette op 20 juli 1969. Deze gebeurtenis kan als een van de gevaarlijkste in de geschiedenis van de ruimtereizen genoemd worden. En daarvoor heeft Armstrong de nodige offers moeten brengen.

