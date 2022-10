Vanavond op tv: Kopen zonder kijken België en Agent Hamilton

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 8 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

De grote tuinverbouwing

SBS6 - 17.00

Dit seizoen werd het team van De grote tuinverbouwing uitgebreid met de groene vingers van Lodewijk Hoekstra. De tuinman toert door het land om te vertellen over duurzaamheid. Rob vertelt ondertussen alles over planten, kok Jeremy zorgt voor een lekker hapje en de tuin en huiskamer krijgen een make-over van Ivo en styliste Suzanne.

Volledig scherm De grote tuinverbouwing met Jeremy Vermolen, Rob Verlinden, Djamilla Smits en Ivo Putman (2020). © SBS

Kopen zonder kijken België - Start seizoen 3

RTL 8 - 18.00

Stiekem is de Vlaamse versie van Kopen zonder kijken een stuk leuker dan de Nederlandse versie. De kandidaten zijn erg divers en zoeken allemaal naar iets anders. Ze zorgen daarmee voor flinke kopzorgen bij makelaar Bea en stylisten Bart en Kelly, die hun mening over de deelnemers ook niet onder stoelen of banken steken. Lees hier meer over Belgische versies van je favoriete tv-programma's.

Agent Hamilton - Start seizoen 2

NPO 3 - 20.25

Zweden heeft een eigen versie van James Bond, genaamd Carl Hamilton. En ook al heeft deze spion geen gadgets en is hij niet omringd door verleidelijke vrouwen, hij beleeft wel allerlei spannende avonturen in zijn eigen spionageserie. In het tweede seizoen sterft een duiker tijdens een Navo-oefening. Het slachtoffer is een oude bekende van Hamilton en de geheim agent reist samen met collega Kristin Ek naar Zuid-Frankrijk om onderzoek te doen naar het ongeluk.

Volledig scherm Een beeld uit seizoen 2 van de serie Agent Hamilton. © imdb

De grote kleine treinencompetitie - Start seizoen 2

NPO 1 - 20.28

Wie had ooit kunnen denken dat meer dan een miljoen mensen aan de buis gekluisterd zouden zitten om te gluren naar modeltreintjes? Toch was dat iedere week het geval bij het eerste seizoen van De grote kleine treinencompetitie. In het tweede seizoen nemen opnieuw zes teams van modeltreinbouwers het tegen elkaar op om de mooiste miniatuurwerelden te creëren. Met een flinke tijdsdruk wordt deze ontspannende hobby opeens een pittige wedstrijd. Lees hier het verhaal van een van de deelnemers.

Volledig scherm Joyce van Diepen, André van Duin en Evan Daes in seizoen 2 van De Grote Kleine Treinencompetitie. © MAX

VriendenLoterij Miljonairs - Start seizoen 3

RTL 4 - 21.40

Wereldwijd heet dit programma gewoon Who wants to be a millionaire, maar in Nederland is de spelshow al toe aan z’n derde naam. De quiz begon als Lotto weekend miljonairs, kwam daarna terug als BankGiro miljonairs en de huidige naam van het programma is VriendenLoterij miljonairs. Wat gelukkig zelden verandert, is de presentator. Robert ten Brink begeleidt de kandidaten langs een reeks vragen, die goed beantwoord moeten worden om geld te verdienen. Maar één verkeerd antwoord en het spel is voorbij.

Volledig scherm Robert ten Brink als presentator van VriendenLoterij miljonairs. © RTL4

Paradise drifters - Filmpremière

NPO 3 - 22.00

Veronica Superguide-score: ★★★☆☆

De paden van jongvolwassenen Chloe (Tamar van Waning), Lorenzo (Jonas Smulders) en Yousef (Bilal Wahib) kruisen terwijl ze hun heil gaan zoeken in het buitenland. Yousef moet een jeugdzorginstelling verlaten zonder plek om naar toe te gaan, Chloe is zwanger van haar stiefvader en Lorenzo gaat de drugshandel in om zijn broer te helpen.