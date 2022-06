Vanavond op tv: Klassiekers met Kleinsma, Medialogica en The Catch

Klassiekers met Kleinsma

NPO 1 – 21.55 uur De Nederlandse kleinkunst kent vele prachtige liedjes. Simone Kleinsma duikt in de geschiedenis en nodigt andere theatermakers uit om over deze klassiekers te praten. Even tot hier-duo Niels van der Laan en Jeroen Woe schuiven als eerste aan. Over welke klassieker willen zij het hebben?

Sherwood

BBC First – 21.00 uur Een complex politiek verleden maakt dat de inwoners van de mijndorpen rond Sherwood Forest erg verdeeld zijn. Wanneer twee plaatselijke inwoners worden vermoord, worden de dorpen overspoeld door spanning en angst. Het is aan inspecteurs Ian St. Clair en Kevin Salisbury van de Londense politie om de zaak op te lossen. Weten zij de gemeenschap weer bijeen te krijgen?

Medialogica

NPO 2 – 22.23 uur Begin 2022 wijst een Nederlands coldcaseteam in het boek Het verraad van Anne Frank de joodse notaris Arnold van den Bergh aan als de verrader van Anne Frank. Het is wereldnieuws en het team krijgt bij belangrijke media alle ruimte voor hun onthulling. Maar die media blijken verregaande afspraken te hebben gemaakt met de uitgever van het boek. Als de beschuldiging na een storm van kritiek door historici wordt weerlegd, wordt het boek uit de handel gehaald en staan de nalatige media voor schut.

The Catch

Nieuw programma Net5 – 20.30 uur Alice spoort voor haar cliënten fraudeurs op. Wat blijkt: haar verloofde is ook een fraudeur, en is er met haar geld vandoor gegaan. Met slimme trucjes en sluwe plannen probeert Alice hem bij zijn frauduleuze praktijken vervolgens telkens een stap voor te blijven. Maar om dat te bereiken, kan ze zich niet altijd aan de wet houden.

12 Monkeys

Veronica – 20.00 uur



In 1996 heeft een onbekend en dodelijk virus er voor gezorgd dat de wereldpopulatie met vijf miljard is geslonken. In 2035 leeft slechts nog 1% van de bevolking én zijn ze gedwongen om ondergronds te leven. De veroordeelde James Cole (Bruce Willis) biedt zich met tegenzin aan als vrijwilliger om terug te keren naar 1996 om informatie te vergaren over de herkomst van het virus. Per ongeluk wordt Cole echter naar 1990 getransporteerd, zes jaar eerder dan de bedoeling.