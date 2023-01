Vanavond op tv: Kindig customs, DNA singers en 90 Day fiancé UK

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 12 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

DNA singers - eerste aflevering

RTL 4 - 20.30 uur

Is zangtalent erfelijk? Ben je als de neef van Imca Marina of zus van Grad Damen ook automatisch gezegend met een gouden strot? In DNA singers laten onbekende zangvogels, die een bloedband hebben met een bekende artiest, hun stem horen. Aan Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge en hun teams de taak om te raden met wie de onbekende op het podium z’n dna deelt. Art Rooijakkers presenteert.



Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - laatste aflevering

SBS 6 - 20.30 uur

Twee schorre hanen, een miauwende poes, drie overactieve hondjes én een stinkende pony. Het rijtjeshuis van Monique en Andy uit Kollumerpomp was – tegen het zere been van buren Andrew en Marijke – de thuisbasis van een halve kinderboerderij. Ook Mr. Visser vond de Friese tegeltuin geen geschikte plek voor een pony en eiste een nieuw thuis voor de knol Pedro. Is de lucht tussen de buren daarmee ook geklaard?



Volledig scherm Mr. Frank Visser. © SBS6

Kindig customs - start seizoen 9

Discovery - 20.30 uur

Ben je op zoek naar een opgepimpt brik, dan is het niet zo’n gek idee om even bij Kindig-It Design in Salt Lake City langs te hoppen. David Kindig en zijn team toveren namelijk al jaren de meest brakke bakken om tot blinkende parels. In de eerste aflevering van het negende seizoen transformeert het sleutelende gezelschap een bejaarde Chevrolet Nova uit 1971 in een potente hotrod.



90 Day fiancé UK - eerste aflevering

TLC - 20.30 uur

Wat als je alle mogelijke datingsites en -apps hebt uitgespeeld? Dan zoek je je tortel gewoon buiten de landsgrenzen. In deze spin-off van de Amerikaanse realitykraker 90 Day fiancé ontmoeten singles uit het Verenigd Koninkrijk hun buitenlandse internetscharrel voor de eerste keer. Zoals de 26-jarige Kadie uit West Yorkshire, die al maanden chat met de Mexicaanse Alejandro. Wanneer hij in het vliegtuig richting Engeland zit, slaan de twijfels toe. Zal de opgeblazen fitnessfreak haar wel aantrekkelijk vinden?



2Doc: Marioepol - the people's story

NPO 2 - 22.09 uur

Het Oekraïense Marioepol was een bruisende, moderne stad met 430.000 inwoners. Dit veranderde toen de oorlog uitbrak en de stad eind februari 2022 werd vernietigd. Meer dan 20.000 mensen kwamen om het leven door de bombardementen van het Russische leger. In The people’s story vertellen (oud-) inwoners over de verwoesting en val van de stad die ze ooit hun thuis noemden.