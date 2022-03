Vanavond op tv: Khalid & Sophie, De kennis van nu special en Tegenlicht

Khalid & Sophie

Nieuw seizoen

NPO 1 – 19.04 uur



Khalid & Sophie werd aangekondigd als de nieuwe vooravondhit, waardoor de goed scorende De Vooravond van Renze Klamer en Fidan Ekiz uit de programmering verdween. Maar een écht kijkcijferkanon werd Khalid & Sophie niet. Ondanks alle kritiek keert de talkshow toch terug voor een nieuw seizoen.

De kennis van nu special

NPO 2 – 20.26 uur



Steeds meer mensen zoeken naar een duurzaam alternatief voor begraven of cremeren. Zoals resomeren, waarbij het lichaam wordt opgelost in een vloeistof. Maar is dat ook echt de meest duurzame manier om als alternatief te kiezen?

Volledig scherm De kennis van nu special. © NTR

The Proof Is Out There

History – 20.30 uur



Inmiddels circuleren er ontelbare video’s, foto’s en audiofragmenten van onverklaarbare gebeurtenissen, zoals vliegende schotels of wellicht van aliens. Maar zijn die eigenlijk wel zo onverklaarbaar? In The Proof Is Out There gaat Tony Harris op zoek naar antwoorden.

Father Brown

BBC First – 21.00 uur



Slechts gewapend met een rozenkrans en een vlijmscherp intellect gaat Father Brown - de rooms-katholieke priester uit het Britse Cotswolds - weer aan het werk. Hij wordt opgeroepen door sergeant Goodfellow als hij ziet hoe de onbetrouwbare Mallory van plan is om een onschuldige man voor een misdrijf te laten opdraaien.

Tegenlicht – Mobiliteit van morgen

NPO 2 – 22.19 uur



Welke technologieën en duurzame innovaties staan inmiddels voor de poorten van de mobiliteit te wachten? In deze aflevering van Tegenlicht nemen Maarten Steinbuch en Carlo van de Weijer, toekomstdenkers van de TUe, innovaties onder de loep die mobiliteit voor het jaar 2040 niet alleen toekomstbestendig, maar ook duurzaam kunnen maken.

