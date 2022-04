Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde en 2Doc: How to Survive a Pandemic?

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 - 20.25 uur



Kom bij de borrel niet meer aan met leverworst of in salami gerolde mini-augurken. Tegenwoordig is tapas de beste optie. Kleine hapjes in plastic bakjes. Van blokjes oude kaas tot geitenkaas-ham wraps, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar tapas, was dat niet juist typisch Spaans? De Keuringsdienst zoekt uit wat traditionele tapas hoort te zijn.

Volledig scherm Keuringsdienst van waarde. © KRO-NCRV

Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

SBS6 - 20.30 uur



De Brabantse gezelligheid was al even ver te zoeken in de Helmondse Residentie Brouwhorst. In het seniorencomplex ging het alles behalve goed. De aanstichter van alles: de lange Peter, die om zich heen sloeg en schold. Mr. Visser sprak hem aan op zijn gedrag, maar is sindsdien de rust ook wedergekeerd?

Stuck

TLC - 21.30 uur



Knikkers of haarspelden; op de Spoedeisende Hulp kijken ze allang niet meer op of om van een vreemd voorwerp in neus, oor, keel of anus. Ook de artsen uit Stuck zijn wel wat gewend. Toch is het medische team dit keer erg verbaasd na het horen van het voorwerp dat net uit de kont van Brittany komt.

2Doc: How to Survive a Pandemic?

NPO 2 - 22.34 uur



Begin 2020 zorgt een Chinese vleermuis voor de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds een eeuw: corona. Terwijl het virus rondwaart, proberen wetenschappers een vaccin te ontwikkelen. How to Survive a Pandemic volgt de ontwikkeling van het vaccin, het begin van de vaccinatiecampagne, het groeiende verzet en de manier waarop lokale overheden omgingen met de pandemie.

Vice

Veronica - 20.30 uur



Dick Cheney (Christian Bale) is vooral bekend als vicepresident onder George W. Bush. Hij had er toen al een flinke carrière opzitten als ondernemer en in de politiek. Door de jaren heen wist hij op te klimmen tot een van de belangrijkste mannen in de wereldpolitiek. Hij was voorstander van de War on Terror en de interventie in Irak.

Volledig scherm Christian Bale als Dick Cheney in de film Vice. © AP

