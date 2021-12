Vanavond op tv: Kerst met de zandtovenaar, Scrooge Live en Adriaan van Dis, een wanhopige optimist

Kerst met de zandtovenaar

NPO 3 – 19.20 uur



Het eeuwenoude kerstverhaal vertellen met een berg zand: ga er maar aan staan. Zandtovenaar Gert van der Vijver draait er zijn vingers niet voor om en strooit, gooit en schuift met zand alsof het niets is. Deze tiende editie komt vanuit de Crackstate, een eeuwenoud monumentaal pand in hartje Heerenveen, waar Van der Vijvers zandkunsten muzikaal omlijst worden door bekende en nieuwe kerstliedjes.

Adriaan van Dis: Een wanhopige optimist

Documentaire

NPO 2 – 20.21 uur



Afgelopen donderdag mocht Adriaan van Dis 75 kaarsjes uitblazen. Voor Coen Verbraak een uitgelezen moment om het leven van de schrijver in een documentaire te gieten. In Een wanhopige optimist bezoekt het duo mensen en plekken die een grote rol hebben gespeeld in het leven van Van Dis, onder wie Ellen Jens, de regisseur van zijn programma Hier is Adriaan van Dis.

Wind River

Film

NPO 3 – 20.25 uur



Een wildjager (Jeremy Renner) helpt een beginnend FBI-agente (Elizabeth Olsen) met het oplossen van een mysterieuze moord in het wetteloze indianenreservaat Wind River en wordt hierdoor geconfronteerd met zijn eigen verleden. Wind River is het regiedebuut van Taylor Sheridan, schrijver van de veelgeprezen films Sicario en Hell or High Water.

NCIS

Serie

Net5 – 20.30 uur



Hij stond jarenlang aan het hoofd van het team, maar na negentien seizoenen vond Mark Harmon, de vertolker van NCIS-opperhoofd Leroy Jethro Gibbs, het welletjes geweest. Want zeg nou zelf, 398 afleveringen vol bloedvergieten gaat immers niet in je koude kleren zitten. Eén troost: Gibbs wordt zelf niet in een lijkzak geritst, dus misschien maakt hij nog eens een rentree.

Scrooge Live

Special

NPO 1 – 20.30 uur



Tegen het decor van een in kerstsferen uitgedost Leeuwarden vertelt Kasper van Kooten het iconische verhaal van de oude, verbitterde Ebenezer Scrooge (Jeroen van Koningsbrugge). Met het spektakel wil Omroep MAX aandacht vragen voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.

