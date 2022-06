Vanavond op tv: Ik vertrek: Even weg, Eens ging hier de zee tekeer en Bon Bini Holland

Bon Bini Holland

RTL 7 - 20.00 uur



Robertico (Jandino Asporaat) is een charmante oplichter, die op Curaçao zijn geld verdient met Bon Bini Bungalows. Hij verhuurt huizen aan vakantiegangers zonder dat de eigenaar hier iets van afweet. Nadat hij per ongeluk een gevaarlijke crimineel belazert, vlucht hij naar zijn tante Judeska (Jandino Asporaat) in Nederland. Daar ontmoet hij de mooie Noëlla (Liliana de Vries), de dochter van de rijke zakenman Ken Maduro (Dennis Rudge). Robertico haalt Ken over om te investeren in Bon Bini Bungalows. Hij denkt in één klap uit de problemen te zijn, maar niets is minder waar.

Volledig scherm Jandino Asporaat, de acteur die de hoofdpersoon vertolkt in Bon Bini Holland. © Brunopress

The Sommerdahl Murders

NPO 3 – 20.39 uur



In een boot in de haven van Helsingør wordt een projectontwikkelaar dood aangetroffen. Na wat ouderwets speurwerk wijst alles erop dat de moord iets te maken heeft met de bouw van een nieuwe jachthaven. Lokale ondernemers en milieuactivisten zijn er fel op tegen, maar de vraag is of er ook iemand voor zou moorden. Wanneer Dan en Flemming een prominent figuur uit de stad inrekenen, loopt de spanning verder op.

Eens ging hier de zee tekeer

NPO 2 – 20.40 uur



Nadat de laatste schroef in de Afsluitdijk was gedraaid, verwachtte men dat de voormalige kustplaatsjes snel zouden leegstromen. Echter bleek dit niet zo te zijn, want dankzij de veerkracht van de vissersfamilies kwamen veel plaatsen juist tot bloei. In de laatste aflevering kijkt Huub Stapel samen met Eva Vriend, de auteur van het gelijknamige boek, naar de vraag: is er van de Zuiderzee-identiteit nog iets over?

Volledig scherm een beeld uit Eens ging de zee hier tekeer. © Omroep MAX

Ik vertrek: even weg

NPO 1 – 21.26 uur



Drie jaar geleden boekten Brabanders David en Gine een enkele reis naar het Spaanse Aspe. Maar hun onderkomen bleek na een forse regenbui een nachtmerrie. Inmiddels zijn de gaten gedicht, maar slaat de wanhoop opnieuw toe als de toeristen wegblijven. Over wanhoop kan Ronald Kramer meepraten; veertien jaar geleden vertrok hij met zijn gezin naar Oostenrijk. Niet lang daarna overleed zijn vrouw Anneke en stond Ronald er opeens alleen voor.

Mcdonald & Dodds

Nieuw seizoen NPO 2 – 22.53 uur



In de buurt van het Britse toeristenoord Bath maken vijf vrienden een tochtje in een luchtballon. Maar de vaart gaat niet bepaald zoals ze het hadden gepland; de ballon begint te tollen en al snel wordt duidelijk dat het gezelschap in de problemen zit. Na de noodlanding blijkt dat een van de vrienden ontbreekt. Is hij in een daad van ultieme zelfopoffering uit de ballon gesprongen of is hij door een van zijn vrienden uit de mand geduwd?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: