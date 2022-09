Vanavond op tv: Hunted en Jumanji: Welcome to the Jungle

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 22 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Radar

NPO 1 - 20.34

Nu de jeugd z’n vertier vooral bij streamingdiensten zoekt, heeft de NPO het op z’n heupen gekregen om de zenders nog duidelijker te profileren. Vertier zoals De slimste mens verhuist daarom binnenkort naar NPO 1, verdiepende programma’s als Kassa, Opsporing verzocht en Radar maken de overstap naar NPO 2. Overigens zeer tegen het zere been van consumentengoeroe Antoinette Hertsenberg, die het aantal afleveringen van haar Radar dit jaar ook al zag slinken.

The Outlaws - Start seizoen 2

BBC First - 21.00

Tijdens hun taakstraf belandt de meest onwaarschijnlijke criminele groep van Bristol opnieuw aan de verkeerde kant van de wet. Het geld dat ‘per ongeluk’ in hun zakken verdween, wordt een steeds groter probleem; de criminele onderwereld houdt hen strakker en strakker in haar greep. Letterlijk. Rani is er weliswaar in geslaagd de groep wat extra tijd te geven, maar er zit een adder onder het gras: ze moeten zélf drugs gaan dealen om het gestolen geld terug te verdienen. Is dat geen stap te ver?

Breuklijnen

NPO 2 - 22.18

Terwijl de gemiddelde boa al zenuwachtig wordt van de Haagse Schilderswijk of het ­Enschedese Velve-Lindenhof, kijken ze in bepaalde Europese wijken allang niet meer op van jeugd met wapens of ­afgebrande auto’s. Sinan Can duikt een jaar lang in de Sharia­wijken en no-gozones van Parijs, Londen, Stockholm en Brussel om te zien of deze enclaves inderdaad diepe breuk­­lijnen zijn geworden.

Volledig scherm Sinan Can in Breuklijnen. © BNNVARA

Hunted

NPO 3 - 20.25

Een nieuw seizoen betekent een verse jacht op een roedel doodgewone burgers die drie weken uit handen van de hunters probeert te blijven. Terwijl in de eerste seizoenen telkens een of meerdere voortvluchtigen uit hun klauwen wist(en) te ontsnappen, zat het arrestantenbusje in seizoen zes ramvol. Onterecht volgens veel kijkers, omdat de slim spelende finalisten Kelly en Romy uiteindelijk geen eerlijke kans bleken te hebben om hun vrijheid tegemoet te snellen.

Volledig scherm Hunted. © AVROTROS

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

NET5 - 20.30

Met: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Nick Jonas regie: Jake Kasdan.

Het spel uit de titel is een computergame, waarin de spelers moeten zien te overleven in hun game-gedaantes. Dat geeft het verder niet zo bijzondere avonturenverhaaltje een geinige draai, want net als in een echte game kunnen de helden doodgaan en weer terugkomen. De grote trekker is het komische samenspel van Johnson en Hart. Vooral die eerste geeft een uitstekende imitatie van een onzekere tiener in het lichaam van een klerenkast.