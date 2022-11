Vanavond op tv: Het Sinterklaasjournaal, The Handmaid's Tale en Welmoed en de sexfakes

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 4 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Altijd Feest! - eerste aflevering

24Kitchen - 18.00

Een verjaardag, bruiloft, nieuwe baan of omdat je zin hebt in een bitterbal; wij Nederlanders vieren graag een feestje. Maar wat is nou de perfecte bruiloftsstaart, kun je tijdens een borrel nog wel aankomen met in salami gerolde mini-augurkjes en hoe eet je zo genderneutraal mogelijk je beschuit met muisjes? In Altijd Feest! laat meesterkok en meesterpattisier Rudolph van Veen zien hoe je elk partijtje op kunt leuken met het perfecte recept. Hij bijt het spits af met, hiep hiep hoera, een verjaardagstaart. Want hoe tover je binnen een uurtje de perfecte taart uit je oven?

Het Sinterklaasjournaal - eerste aflevering

NPO 3 - 18.00

Als het niet weer hommeles is bij Het Sinterklaasjournaal, dan eten wij onze mijter op. Elk jaar is er wel wat: een storm op zee, een narrige Piet of een zoekgeraakte lijst met wensen. Gelukkig houdt Dieuwertje Blok ons als vanouds op de hoogte van alle onzekerheid. Eén ding is wél zeker: het schip van de oude baas en zijn knol Ozosnel meert aanstaande zaterdag aan in Hellevoetsluis. Als de kapitein van Pakjesboot 12 het Haringvliet tenmiste weet te vinden...

Volledig scherm Dieuwertje Blok in 'Het Sinterklaasjournaal'. © NTR

The Handmaid's Tale - start seizoen 4

FOX - 20.00

Aan het eind van het derde seizoen riepen we nog hardop tegen de tv dat June lekker bij alle kinderen in Canada moest blijven. Maar nee hoor, de recalcitrante dame keert gewoon terug naar het theocratisch schrikbewind in Gilead om aan de slag te gaan als rebellenleider. Maar haar zoektocht naar gerechtigheid en wraak dreigt haar te verteren en haar meest gekoesterde relaties te vernietigen. Is The Handmaid‘s Tale pure fictie of is het een angstaanjagend toekomstbeeld?

Volledig scherm The Handmaid's Tale. © Getty Images

2Doc: Zoek!

NPO 2 - 20.26

Dierenarts Esther van Neerbos van Stichting Signi Zoekhonden struint op elk vrij moment samen met vrijwilligers en haar vijf honden stad en land af op zoek naar vermiste mensen. Maar door haar gedreven gesnuffel, krijgt ze het regelmatig aan de stok met instanties die worstelen met het fenomeen van de burgerspeurder. Ook het thuisfront roert zich: haar partner Jeanette is er klaar mee dat Esther elk vrij weekend de hort op is.

Welmoed en de sexfakes - eerste aflevering

NPO 3 - 22.15

Welmoed Sijtsma krijgt een rolberoerte als er op internet een pornofilm van haar opduikt. Hoewel het minnespel griezelig echt lijkt, heeft Welmoed nooit een horizontaal kunstje voor de camera gedaan. Het blijkt een deepnude te zijn; een vorm van deepfake in de porno-industrie. In Welmoed en de sexfakes duikt ze in de wondere wereld van de deepnudes. En wie heeft het filmpje in elkaar geknutseld? Lees hier meer over het programma.

Volledig scherm Welmoed Sijtsma in 'Welmoed en de sexfakes'. © Brunopress