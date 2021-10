Vanavond op tv: Heel Holland Bakt Finale, Alles van waarde en Postcode Loterij Deal or No Deal: VIP Special

Je zou het moeten weten

Nieuwe show

NPO 1 – 21.25 uur



Tijdens deze nieuwe show neemt presentator Harm Edens de kijker mee in onze televisiegeschiedenis. Er wordt teruggeblikt op de aflopen 70 jaar. Wat weten we daar nog vanaf? Twee prominenten uit de televisiewereld, met elk een achterban van vijf tv-kenners, beantwoorden uiteenlopende quizvragen over zo’n beetje alles uit 70 jaar Nederlandse televisie.

Volledig scherm 'Je zou het moeten weten' met Harm Edens. © AVROTROS

Heel Holland Bakt nog een keer

Finale

NPO 1 – 20.25 uur

Na vier weken bakken volgt vanavond de finale van het speciale herkansingsseizoen. Nadat Hidde in de halve finale strandde, bepalen Cas, Gwenn en Jacques wie van hen met die felbegeerde bakbokaal huiswaarts keert.

Het beste van… drama

NPO 3 – 23.15 uur



Barry Stevens, Hetty Heyting, Willeke Alberti en andere bekende Nederlanders blikken terug op zeventig jaar Nederlandse dramaproducties. Van Ja zuster, Nee zuster tot Goede Tijden, Slechte Tijden en van Pipo de Clown tot Baantjer.

Postcode Loterij Deal or No Deal: VIP Special



Nieuwe show

RTL 4 – 21.30 uur



Na 15 jaar is er een miniversie van Miljoenenjacht terug. In Postcode Loterij Deal or No Deal spelen een aantal BN’ers, die in deze VIP-special proberen een mooi bedrag bij elkaar sprokkelen voor het goede doel. Dit doen ze door de juiste koffertjes te kiezen met daarin het meeste geld. Buddy Vedder presenteert.

Volledig scherm Postcode Loterij Deal or No Deal met Buddy Vedder.

Alles van waarde

Film première

NPO 3 – 20.20 uur



In de schaduw van een kerk worden ‘s nachts twee mannen in elkaar geslagen. Was het zinloos geweld? Of Anti-homo geweld? Zowel een filmmaker als een rechercheur proberen te achterhalen wat er is gebeurd, en waarom de twee mannen geen aangifte doen. Dat de conservatieve kerkgemeenschap in het dorp een rol speelt, wordt duidelijk wanneer de filmmaker aan de hand van interviews en reconstructies probeert te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd.

Naked and Afraid

Discovery – 20.30 uur



De preutse Amerikanen die deelnemen aan dit programma vinden het naakt zijn vaak een stuk lastiger dan het overleven in de wildernis. Maar wanneer ze eenmaal aan elkaar gewend zijn, kan het avontuur beginnen: 21 dagen overleven zonder voedsel en kleding.

