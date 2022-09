Vanavond op tv: Grenzeloos Verliefd en Gordon Ramsay: Uncharted

Na een lange werkdag weer op de bank neerploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 14 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Gordon Ramsay: Uncharted

24Kitchen - 19.00

Het is even wennen om een kalme Gordon Ramsay te zien, maar in dit reisprogramma vloekt hij er voor de verandering niet op los. De chef reist naar de meest bijzondere locaties en ontdekt allerlei nieuwe manieren om gerechten klaar te maken. In iedere aflevering gaat hij ook de strijd aan met een lokale topkok en worden hun gerechten beoordeeld door de lokale bevolking. Dit keer duikt Gordon in Nieuw-Zeeland in de Maori-keuken.

Volledig scherm Gordon Ramsay: Uncharted. © iMDb

Julie & Julia

RTL 8 - 20.25 (3/5 sterren, IMDb: 7.0)

Het is 1949. Julia Child (Meryl Streep) is getrouwd met een diplomaat en woont in Parijs. Om de verveling tegen te gaan, meldt ze zich aan bij een kookschool en schrijft ze het klassieke kookboek ‘Mastering the art of French cooking’. In 2002 besluit Julie Powell (Amy Adams) in een jaar tijd alle 564 recepten uit dat boek te bereiden.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Veronica - 20.29 (4/5 sterren, IMDb: 6.5)

Al jarenlang gooien bikkelharde agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) en wetteloze outcast Deckard Shaw (Jason Statham) elkaar de beledigingen om de oren. Maar wanneer de cybergenetisch anarchist Brixton (Idris Elba) een bio-virus in handen krijgt dat de mensheid voorgoed kan veranderen, moeten Hobbs en Shaw samenwerken om de enige man die misschien nog ruiger is dan zijzelf ten val te brengen. Lees hier over de tiende film die uitkomt in mei 2023.

Volledig scherm Een foto uit een scene tussen Dwayne Johnson en Jason Statham in de film 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'. © AP/Universal Pictures

Geluk bij een Ongeluk

NPO 3 - 21.22

De bergers worden opgeroepen als er een auto-ongeluk is gebeurd. Henk rukt uit voor een kop-staartbotsing. Hij is alleen vergeten dat hij de kinderen vandaag heeft, en dus rijdt zijn dochter noodgedwongen een ritje mee. Remke gaat intussen af op een melding in Voorne-Putten, waar een automobilist tegen een stilstaand voertuig is gereden.

Grenzeloos Verliefd

Net5 - 21.26

Terwijl ze backpackt door Australië, ontmoet de Friese Simone de van oorsprong Indiase Mobin. Ze besluiten samen verder te reizen en na wat geflirt wordt al snel duidelijk dat de twee gek op elkaar zijn. Maar Simone moet terug naar Nederland, zonder Mobin. Omdat de afstand hen beiden zwaar valt, besluit Simone haar baan op te zeggen en aan de andere kant van de wereld opnieuw te beginnen. Maar in Australië is er van de verliefdheid al snel weinig meer over.