Vanavond op tv: Ghostbusters, Alles is familie en Uitstel van executie

Vandaag komt de Foute 1500 tot een climax: ‘De nummer 1 scoort op alle facetten een 10'

25 juni Een hitlijst waarin Snollebollekes met Links, rechts op 1 staat, kan onmogelijk een alledaagse zijn. Het is dan ook de Foute 1500 die vandaag bij Qmusic tot een climax komt. ,,Maar let op, fout is niet hetzelfde als slecht.’’