Vanavond op tv: Flight, Camping Coppens en The Twinstitute

The Production Line

Nieuwe show

Discovery – 20.30 uur



Yorkshire thee, die Henry stofzuiger en de Brompton fiets; in het VK worden heel wat bekende producten in elkaar geklust. The Production Line neemt een kijkje bij de fabricage van een aantal van dit soort Britse iconen. De serie trapt af bij de Dr. Martins-fabriek in Wollaston, waar 48 medewerkers de punkschoen met gele naad binnen één uur handmatig in elkaar naaien.