Vanavond op tv: Finale Chateau Meiland, Spoorloos en Ik neem je mee

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 3 mei.

Open keuken met Sandra Bekkari

Nieuwe show

24Kitchen – 17.05 uur



Sandra Bekkari weet als gezondheidscoach precies wat je wel, maar vooral ook niet in je mond moet proppen. De Vlaamse Sonja Bakker stond maandenlang fier bovenaan in de bestsellerlijst met haar kookboek Nooit meer diëten en kookt in haar open keuken vooral gerechten die niet alleen in een vloek en een zucht op tafel staan, maar vooral ook lekker en gezond zijn.

Volledig scherm Open keuken met Sandra Bekkari is vandaag om 17.05 uur te zien op 24Kitchen. © VTM

Chateau Meiland

Laatste aflevering

SBS6 – 20.30 uur



Het is frappant: de kijkcijfers van het afgelopen seizoen van Chateau Meiland rezen de pan uit, maar eigenlijk gebeurde er helemaal niks. Oké, Bommeltje ging hemelen, Erica ging op date en er werd naarstig gezocht naar een nieuw chateau. Maar verder zagen we vooral Martien erwtensoep maken, Martien de ramen lappen en Martien een nieuwe cabrio uitzoeken. Toch lijkt niets een zesde seizoen in de weg te staan.

Lees hier het interview met Martien Meiland

Andere tijden special: De onzichtbare man

NPO 2 – 20.30 uur



Andere Tijden presenteert het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal van een ter doodveroordeelde SS’er, die zich na de oorlog 29 jaar voor de autoriteiten bij zijn ouders op zolder verbergt. Het is Jacques Philippa, die in de oorlog leidinggeeft aan de beruchte bloedploeg Norg in Drenthe. In 1974 wordt hij eindelijk opgepakt. Diederik van Vleuten brengt dit verhaal in een bijzondere ‘stand-uphistory’-vertelling tot leven.

Spoorloos

Nieuw seizoen

NPO 1 – 20.35 uur



Via een oproep bij Spoorloos vond Marjet in 2014 haar biologische vader Gerard. Na zijn overlijden krijgt Marjet ineens een appje van een vreemde man die beweert haar halfbroer te zijn. Derk is benieuwd wat daar uit voortgekomen is en zoekt Marjet op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik neem je mee

Nieuwe show

SBS6 – 21.30 uur



Gordon, Britt Dekker en Jeroen van der Boom zijn vanavond voor even iemands privéchauffeur. Ze vervoeren gewone mensen naar een ongewone, bijzondere of belangrijke gebeurtenis in hun leven. De passagiers komen uit het hele land. Wat hun verhaal ook is: voor de persoon zélf staat deze autorit in het teken van een mijlpaal.

Volledig scherm Vanavond is de eerste aflevering van Ik neem je mee te zien op SBS6. © SBS6

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.