Vanavond op tv: Dwars door de Lage Landen, De nationale kaktest en De rijdende rechter

Dwars door de Lage Landen

NPO 2 – 20.25



Na trips langs de Noordzee, dwars door de Middellandse Zee én dwars door België, trekken Arnout Hauben en zijn vrienden Ruben en Philippe dit keer dwars door de Lage Landen. De Vlaamse ontdekkingsreizigers starten hun tocht in België, om 900 kilometer later te eindigen in het uiterste noorden van Nederland. Het startschot wordt vandaag gegeven in de Vlaamse kustplaats Oostende.

Volledig scherm Ruben Callens, Arnout Hauben en Philippe Niclaes in Dwars door de Lage Landen. © © VRT

De nationale kaktest



NPO 3 – 20.25 uur



Terwijl onze darmen het belangrijkste orgaan van het lichaam zijn, worden we wel ietwat ongemakkelijk als iemand het over poep heeft. In De nationale kaktest proberen Jurre Geluk en Amber Kortzorg er met feiten en humor voor te zorgen dat wij ons darmenstelsel beter leren kennen en serieus gaan nemen.

Prisoner of Love

TLC – 20.30 uur



Lerares Chelsea Holmes had jarenlang innig briefcontact met verschillende, naar liefde snakkende gevangenen. Ze zag een gat in de markt en besloot in de avonduren een bemiddelingsbureau te beginnen voor singles die wel openstaan voor een relatie met een gevangene. Zoals Aluntra, die haar drugsdealende verloofde na vier jaar gevangenschap bijna in de armen kan sluiten.

Sister Boniface Mysteries

BBC First – 21.00 uur



Het zijn de jaren 60 en forensisch onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Gelukkig hebben de inwoners van het Britse Great Slaughter een geheim wapen: de wijnbrouwende, hobbydetective zuster Boniface. Als er bewijs te vinden is, zal Boniface het vinden, zij het met een beetje hulp van het lokale politieapparaat.

De rijdende rechter

Nieuw seizoen

NPO 1 – 21.22 uur



Mr. Reid trekt weer door het land om ruziënde buren uit elkaar te halen. Dit keer is de rijdende rechter in Ulft, waar meneer Kuijer en zijn vrouw de buurt om hen heen ziet veranderen. Hun twee jonge buurmannen nemen het namelijk niet zo nauw met regels: zo stookt buurman Boudewijn vuurtjes en heeft buurman Johan een schutting gebouwd die hen het zicht belemmert.

Volledig scherm Jetske van den Elsen en rechter John Reid in De Rijdende Rechter. © KRO-NCRV

