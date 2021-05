Vanavond op tv: Dunkirk, 5 mei-concert en Typisch Harderwijk

Romy Monteiro zegt sorry na ‘racisti­sche’ grap over dichtgekne­pen ogen

2 mei Romy Monteiro heeft vandaag excuses aangeboden nadat ze een grap maakte over haar dichtgeknepen ogen op een foto die ze deelde. De musicalster schreef geen Aziatische roots te hebben, maar grapte dat ze wel op het tekenfilmfiguur Shin Chan lijkt. Daar komt ze nu op terug. ‘Ik heb dit niet door gehad, maar als ik het teruglees en mij überhaupt verdiep in Aziatisch racisme, is mijn actie echt te betreuren en niet goed te praten.’