Vanavond op tv: Downton Abbey, NOC*NSF Sportgala 2021 en Feestdagen Sing-a-Long

Leonardo DiCaprio sprong op filmset in bevroren meer om zijn honden te redden

Of Leonardo DiCaprio veel stunts doet in zijn nieuwe Netflix-film Don’t Look Up valt nog af te wachten, maar naast de opnames ging het er af en toe alvast gevaarlijk aan toe. In een interview met Entertainment Weekly werd duidelijk dat de 47-jarige acteur op de set plots in een bevroren meer gesprongen is. Eén van zijn husky’s kwam namelijk per ongeluk terecht in het ijskoude water.

20 december