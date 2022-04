Vanavond op tv: De slechtste chauffeur van Nederland en Verslaafd!

De slechtste chauffeur van Nederland

Nieuw seizoen RTL 5 - 20.30 uur Inparkeren, richting aangeven, rechtop in een auto zitten of voorsorteren; het lijkt voor sommige weggebruikers vrij lastig om in hun auto te rijden. De grootste gevaren en asocialen op de weg gaan in dit achtste seizoen weer op opfriscursus bij John Williams. Wie moet er aan het eind van de rit op de fiets naar huis?

Verslaafd!

Nieuw seizoen RTL 4 - 20.30 uur Wanneer je dagelijks zes keer naar de glasbak loopt of elke avond drie gram cocaïne snuift, dan heb jij niet alleen een probleem, maar je omgeving ook. In een nieuw seizoen van Verslaafd! zetten Ewout Genemans en interventionist Maarten Dammers opnieuw alles op alles om een aantal verslaafden van hun problemen af te helpen. Onder hen de al tien jaar cocaïneverslaafde Mario.

911

Nieuw seizoen

FOX - 20.35 uur



Het vervolg van het vijfde seizoen van 911 begint direct in de hoogste versnelling als blijkt dat er een pijpbom onder de pick-up van een gezin is gebonden. Even rustig uitstappen is er niet bij, want het explosief zal ontploffen als de truck langzamer dan 55 mijl per uur rijdt. Intussen verwelkomt 118 twee nieuwe team­leden, maar niet iedereen zit op nieuwe collega’s te wachten.