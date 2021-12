Vanavond op tv: De reis van je genen en een Jaaroverzicht van het NOS Journaal 2021

De reis van je genen

RTL 4 – 20.30 uur



Eind jaren 50 roept de moeder van de destijds pas veertien­jarige Ellen dat ze niets meer met haar dochter te maken wil hebben. Alsof die klap niet groot genoeg is, heeft Ellen ook nog eens geen idee wie haar vader is. Ja een Canadees, maar wie? Samen met Ellens dochter en kleindochter duiken Caroline en Els Leijs ruim zestig jaar later in de internationale DNA-databanken.

Jaaroverzicht NOS Journaal 2021

NPO 1 – 20.33 uur

De invoering van de avondklok, verkiezingen, rellen, de eeuwigdurende formatie, een zwalkend vaccinatiebeleid, schapen, rellen, de toeslagenaffaire en een functie elders. Na 2020 was ook 2021 onstuimig. Maar wat beheerste, naast corona en de politiek, het afgelopen jaar nog meer de actualiteit? In Jaaroverzicht NOS Journaal 2021 reist Winfried Baijens naar plekken en personen die in 2021 in het brandpunt van het nieuws stonden.

Scrap Kings

Start seizoen 4

Discovery – 21.30 uur



De een z’n schroot is de ander z’n brood. Maar dan moet er uit die schroot wel wat waardevols te vissen zijn. In de eerste aflevering van het vierde seizoen van Scrap Kings wordt een oud en enorm betonnen politiebureau de lucht ingeblazen om plaats te maken voor een supermarkt. Maar is er tussen de kilometers tralies en de bulk aan RVS toiletten en wasbakken iets van waarde te ontdekken?

Scrap Kings seizoen 4 met Shaun en Margaret.

The Mallorca Files

Start seizoen 2

BBC First – 20.00 uur



Na een wat onwennige start, begint Miranda zich een beetje thuis te voelen op het Spaanse feesteiland Mallorca. Dat mag ook wel, want ook in het tweede seizoen is er een aantal duistere zaakjes dat opgelost moet worden. De eerste zaken waar de Britse speurneus en haar Duitse collega Max de tanden in mogen zetten: de moord op operazanger José Castana én een vrouw die zelfmoord pleegde door de zee in te lopen. Hoewel de slachtoffers niets met elkaar te maken lijken te hebben, krijgt de zaak een verrassende wending als de een na de andere #metoo-beschuldiging over José op de bureaus van Miranda en Max belandt.

The Mallorca Files

Gordon, Gino and Fred’s Road Trip

Start seizoen 2

RTL Z – 20.30 uur



Na hun roadtrip door Italië maken de Britse chef-kok Gordon Ramsay, zijn Italiaanse evenknie Gino D’Acampo en de Franse maître Fred Sirieix in dit tweede seizoen een culinaire rondreis door Amerika. Want hoewel je het wellicht niet zou zeggen, behelst het smaakpallet van de Verenigde Staten een stuk meer dan een snee gehaktbrood en een bord mac & cheese. Het trio trapt de reis af net over de grens in Mexico, waar onder meer de originele Caesar salad op het menu staat.

