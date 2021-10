Vanavond op tv: De grootste kookclub van Nederland, Flikken Rotterdam en Cobain

De grootste kookclub van Nederland

70 jaar TV: Breaking News

Drieluik

NPO 2 – 20.30 uur



In 70 jaar TV: Breaking News wordt de ontwikkeling van breaking news geschetst, van watersnood (1953) tot watersnood (2021). We zijn er aan gewend dat we altijd live kunnen meekijken met groot nieuws. Dat was in de begintijd van de tv heel anders. Presentatoren, verslaggevers en cameramensen die breaking news bij de mensen thuis brachten, vertellen hoe dat in precies z’n werk ging.