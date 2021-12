Vanavond op tv: De finale van Het perfecte plaatje, het Kerst muziekgala en WK Darts 2022

RTL 7 Darts: WK 2022

RTL 7 – 20.00 uur



In Londen gaat vandaag het WK Darts van start en zal lopen tot en met 3 januari 2022. Dit jaar zijn alle pijlen gericht op de titelverdediger Gerwyn Price. Of weet Michael van Gerwen het feestje van The Iceman nog te verstoren?

Het perfecte plaatje

Finale

RTL 4 – 20.30 uur



Nadat de finalisten vorig jaar in eigen land bleven, worden de finalisten dit keer weer naar een zonnig oord gestuurd. Voor de eerste opdracht kan direct het badpak aan: fotografeer kitesurfers in, op en onder water. Voor opdracht twee nemen de BN’ers hun camera mee de keuken in. Wie valt er op ‘t nippertje door de mand, en wie klikken zich wél het tweede deel van de finale in?

Het Kerst muziekgala 2021

NPO 1 – 20.33 uur



Koningin Máxima zet zich als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas al jaren in voor kwalitatief muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolleerlingen. Zij is opnieuw eregast tijdens het jaarlijkse Kerst Muziekgala, waarin de scholieren dit jaar optreden met onder anderen Trijntje Oosterhuis, Jeangu Macrooy en Jamai. Buddy Vedder en Romy Monteiro presenteren.

Marc-Marie Huijbregts blikt terug op Lang Leve de Liefde

SBS6 – 21.30 uur



Van liefde op het eerste gezicht en hevig geflirt tot pijnlijke stiltes en vinnige discussies; datingshow Lang Leve de Liefde is al sinds het begin in 2020 een succes. Niet zozeer in kijkcijfers - het programma scoort dagelijks zo’n half miljoen kijkers - maar wél in het aantal succesvolle matches: 120! In deze special blikt Marc-Marie Huijbregts met een aantal opvallende hoofdpersonen terug op de hoogte- en dieptepunten uit 479 dates.

MasterChef Australië



Finale

Net5 – 19.25 uur



Na vijftien weken stoeien met rookovens, gevriesdroogde frambozen en vergeten groente moeten de drie overgebleven kandidaten zich opmaken voor de drie dagen durende finale. De eerste opdracht: maak een voorgerecht met de ingrediënten uit de mystery boxen van alle vorige opdrachten.