Vanavond op tv: de finale van De Alleskunner Vips, Tweede Hans en 90 Day Fiancé

Louis Theroux: Forbidden America

NPO 3 - 20.25 uur



Fans vinden de banden van rappers met drugs, wapens en bendegeweld allemaal prima, maar de politie ziet steeds weer rappers vermoord worden. In de tweede aflevering van Forbidden America duikt Louis Theroux in de succesvolle, maar gewelddadige hiphopscene van Florida. De onderlinge rivaliteit leidt hier regelmatig tot dood en verderf.

Volledig scherm Louis Theroux: Forbidden America. © BBC / Mindhouse Productions / Dan Dewsbury

90 Day Fiancé

Nieuw seizoen

TLC - 20.30 uur



Wat als je als vrijgezel de datingapps in de VS hebt uitgespeeld? Dan zoek je de liefde buiten de landsgrenzen. In het negende seizoen van 90 Day Fiancé halen opnieuw zeven stellen hun liefde uit het buitenland. Ze hebben vervolgens slechts negentig dagen de tijd om uit te vinden of de liefde echt is, of dat het de ander enkel om de green card, een verblijfsvergunning, te doen is.

Tweede Hans

Nieuw programma

NPO 1 - 21.29 uur



Wanneer de 64-jarige Hans (Stefan de Walle) met pensioen gaat, verliest hij met zijn baan ook een groot deel van zijn identiteit. Want wie is hij eigenlijk zonder werk? Moet hij genieten? Maar waarvan dan? Terwijl hij wanhopig op zoek gaat naar een nieuwe invulling van zijn leven, komen zijn relatie met zijn vrouw Marleen (Jacqueline Blom) en andere dierbaren steeds verder onder druk te staan.

Volledig scherm Jacqueline Blom en Stefan de Walle in Tweede Hans. © MAX

Silent Witness

Nieuw seizoen

BBC First - 22.05 uur



Net buiten Londen stort een privéjet neer. Aan boord de voormalig ambassadeur van Amerika, de directeur van een liefdadigheidsinstelling, haar 11-jarige zoon en een meeliftende piloot. Het team van het Lyell Centre is het er al snel over eens dat er geen opzet in het spel is, maar de zelfmoord van een succesvolle zakenman plaatst de zaak in een heel ander perspectief.

De Alleskunner Vips

Finale

SBS6 - 20.30 uur



Met nog zeven deelnemers in de race, onder wie model Nicky Opheij en YouTuber Korthom, is het tijd voor de laatste krachtmeting. Na zes spellen, waaronder het bouwen van een champagnetoren en ontsnappen uit een escaperoom, moet blijken wie Maxim Froger opvolgt als ultieme winnaar en zich De Alleskunner van de BN’ers mag noemen.

