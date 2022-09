Vanavond op tv: De eerste afleveringen van Podium Klassiek en Nederland is vol

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 11 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Podium Klassiek - Eerste aflevering

NPO 2 - 18.20

Paul Witteman is gestopt met Podium Witteman, maar dat betekent niet het einde van het populaire programma over klassieke muziek. Onder de nieuwe naam Podium Klassiek keert de show terug en de presentatie is in handen van Dieuwertje Blok en Floris Kortie. Daarnaast is huispianist Mike Boddé ook weer van de partij. Lees hier meer over het nieuwe programma.

9/11: Missing Carmen Rivera

National Geographic - 21.00

Na de terroristische aanslagen van 11 september kwamen duizenden mensen naar New York om vermiste familieleden, partners en vrienden op te zoeken. De meeste van hen kregen slecht nieuws te horen, maar Luis Rivera wilde dit niet accepteren. De man wist zeker dat zijn vermiste vrouw Carmen nog in leven was en bleef haar zoeken. Zijn verhaal, vastgelegd door een vriend en fotojournalist, onthult de impact van 9/11 op slechts één van de duizenden families.

Who killed Biggie and Tupac?

ID - 21.00

Tupac Shakur en Notorious B.I.G. waren de populairste rappers uit de jaren negentig en de rivalen werden kort na elkaar doodgeschoten. De daders zijn nooit gepakt en de politie had zelfs geen hoofdverdachte in beeld. Hoe kon dit politieonderzoek zo weinig resultaat hebben? Deze driedelige documentaire zet alle feiten op een rijtje en zoekt naar antwoorden. Was dit een uit de hand gelopen ruzie of was er toch meer aan de hand?

We Hunt Together - Start seizoen 2

BBC First - 21.00

Na het bloederige eerste seizoen staat Freddy er dit keer alleen voor en kan ze niet meer rekenen op partner in crime Baba. Maar overal waar zij komt, vallen doden en in het tweede seizoen stapelen de lijken zich weer op. Alleen is het dit keer de vraag of Freddy de jager is of de prooi.

Nederland is vol - Eerste aflevering

NPO 1 - 21.24

Nederland is misschien een klein land, maar internationaal is het land een belangrijke speler. De haven van Rotterdam is één van de grootste havens ter wereld en Schiphol is niet alleen een toevluchtsoord voor de reizende Nederlander, maar ook de Europese reiziger brengt regelmatig een bezoekje aan de luchthaven. Hier zit wel een flinke keerzijde aan, want Nederland wordt daardoor steeds voller.