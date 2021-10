Vanavond op tv: De dansmarathon, Keuringsdienst van Waarde en Het Gouden Televizier-Ring Gala 2021

De dansmarathon

Nieuwe show

SBS6 – 19.55 uur



In De dansmarathon dansen honderd koppels vijftig uur lang op de muziek van ruim honderd bekende dj’s en artiesten. Het koppel dat na twee dagen het langst heeft gedanst, wint een ton.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Van puddingbroodjes tot tompoezen. Ze stellen niets voor zonder banketbakkersroom. Vroeger was het de trots van iedere banketbakker, maar nu is het ook te koop in pakjes en zakjes voor thuisbakkers. Maar wat voor spul zit er eigenlijk in die verpakkingen? De Keuringsdienst zoekt het uit.

Ice Road Rescue

Nieuw seizoen

National Geographic – 21.00 uur



Als je in Noorwegen even niet oplet, zak je met volle vrachtwagen door het ijs. Gelukkig is er een sleepdienst, de Ice Road Rescue, die de bevroren Noorse wegen schoonvegen van gestrande truckers en hun lading.

Het Gouden Televizier-Ring Gala 2021

NPO 1 – 21.10 uur



In de vorige editie van Het Gouden Televizier-Ring Gala won Tim Hofman de Ring en twee Sterren. Wie mag vanavond die felbegeerde ring om de vinger schuiven: De kinderen van Ruinerwold, Een huis vol of Mocro Maffia?

Zeikwijven

NPO 3 – 21.40



De samenleving is in 2021 nog steeds ingericht voor de man. Waarom worden auto’s bijvoorbeeld nog steeds tegen een blinde muur gereden door mannelijke crashtest-dummies zonder voorgevel? Absurd, vinden Shelly Sterk en Quinty Misiedjan. In Zeikwijven belichten de vrouwen de verschillen tussen mannen en vrouwen, en de gevolgen van deze verschillen voor de vrouw.

