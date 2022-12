Vanavond op tv: De Bevers, Paddington 2 en de finale van Het perfecte plaatje

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 21 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Het perfecte plaatje - finale

RTL 4 - 20.30 uur

Na weken van gerommel met diafragma’s, telelenzen en natuurlijk licht, wordt vanavond eindelijk duidelijk wie zich een jaar lang de beste plaatjesschieter van het land mag noemen. Vorig jaar was dat acteur Patrick Martens, nadat Frits Sissing op Bonaire – met de finish in zicht – ten onder ging aan hevige buikloop. Wie van de twee finalisten klikt zich op een ijzige gletsjer in IJsland naar de winst?



De Bevers - laatste aflevering

RTL 5 - 20.30 uur

De feestdagen kloppen aan de deur en dat is voor John en Kees dé aanleiding om flink uit te pakken. Samen met 400 fans, Imca Marina, Corry Konings en Marlane worden de kerstslingers tijdens een speciale fanreis opgehangen in Preston Palace, het uit de kluiten gewassen all-inclusive hotel in Almelo. Ook de families van John en Kees worden niet vergeten: zij worden getrakteerd op een uitgebreide kerstdis.



Steenrijk, straatarm

SBS 6 - 20.30 uur

Bij Tamara klotsen de euro’s tegen de plinten van haar miljoenenvilla. Niet zo gek ook, de Tilburgse won vier jaar geleden 10 miljoen euro in de Staatsloterij. Haar leven is in niets te vergelijken met dat van de familie Stuts uit het Groningse Loppersum. De familie van zes woont in een wisselwoning, nadat hun eigen huis door de gaswinning onbewoonbaar werd verklaard. Na een depressie verloor pa Johnnie zijn baan, waardoor het gezin nu moet rondkomen van slechts 70 euro per week.



NOC*NSF Sportgala 2022

NPO 1 - 20.34 uur

De smokings en feestjurken kunnen in de kast blijven hangen: het NOC*NSF Sportgala wordt dit jaar van nieuw elan voorzien. Daarom geen rode lopers en knallende kurken, maar volop aandacht voor de verhalen áchter de genomineerden voor Sportman, Sportvrouw, Paralympische Sporter, Sportploeg en Coach van het jaar. Ook door het presentatieduo waait een frisse wind: Tom Egbers is ingeruild voor Herman van der Zandt.



Paddington 2

NET 5 - 22.15 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

De tweede Paddington is zo’n onschuldige, blije en vrolijke film dat hij zelfs leuk blijft als de beer waar het om draait in de gevangenis belandt. Hij wordt verdacht van diefstal van een boek met aanwijzingen naar een verborgen fortuin, maar natuurlijk is die lieve Paddington onschuldig. De eerste film liet al zien dat Britse humor een prima middel is tegen sentiment, en met die wijsheid in het achterhoofd gaan de makers met nog meer succes te werk.



