Vanavond op tv: College Tour, Law & Order en Blowing Up History

Why Didn’t They Ask Evans?

BBC First - 20.00 uur



Tijdens het golfen schiet Bobby Jones zijn bal per ongeluk over de rand van een klif. De bal vindt hij niet terug, in plaats daarvan stuit hij op het lichaam van een zwaargewonde man. Terwijl hij zijn laatste adem uitblaast, stelt hij Bobby een mysterieuze vraag: “Waarom hebben ze het Evans niet gevraagd?” In een zoektocht naar de betekenis van deze woorden komt Bobby terecht in een duister complot van bedrog, hebzucht en moord.

College Tour

NPO 2 - 20.20 uur



Van dossiervreter tot functie elders: de politieke carrière van Pieter Omtzigt kent hoge pieken en diepe dalen. Hij stond bijna twintig jaar bekend als het politiek geweten van het CDA, maar verliet de partij toen er een memo uitlekte waarin hij de werkwijze van de christendemocraten onder de loep legde. Waarom keert hij na zijn burn-out toch terug in de politiek?

Law & Order: Special Victims Unit

Nieuw seizoen

SBS9 - 20.30 uur



Olivia en haar team worden ingeschakeld om de verkrachting van de vijftienjarige Sam te onderzoeken. Ondanks dat het bewijs indruk maakt op het SVU-team, komt het met de rug tegen de muur te staan als de jongen weigert om de identiteit van de dader prijs te geven. Ondertussen krijgt Rollins opnieuw een klap als ze zwanger blijkt te zijn van haar overspelige ex.

Blowing Up History

Discovery - 21.30 uur



De Maya-stad Palenque, een Egyptisch tempeleiland en Tintagel Castle, het kasteel hoog op de kliffen van de kust van Noord-Cornwall, waar de legende van Koning Arthur zou zijn begonnen; in het nieuwe seizoen van Blowing Up History worden de spreekwoordelijke staven dynamiet weer uit de kast gehaald om de laag zand of puin van een aantal iconische bouwwerken af te blazen.

Volledig scherm Een standbeeld bij Tintagel Castle. © Getty Images

Green Eyed Killers

Crime + Investigation - 22.00 uur



In Green Eyed Killers staan verhalen centraal van slachtoffers die door een jaloerse man, vrouw, buur of verre nicht zijn vermoord. Zo ook Kendra Hatcher, die werd vermoord door de ex van haar vriend.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: