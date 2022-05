Vanavond op tv: Chateau Bijstand, Uitstel van executie en Escape Room

foto's Veel rook, weinig licht: de eerste foto’s van repetitie S10 in Turijn

Zangeres S10 heeft vandaag een ‘gloedvolle’ eerste repetitie beleefd voor het Eurovisie Songfestival in Turijn, aldus kenner Cornald Maas. Op de eerste foto’s is te zien hoe het decor ingetogen en vrij donker is, met alleen oranje lichtstralen op de achtergrond. Na het optreden vertelde ze de pers waarom een nummer over diepe gevoelens op het liedjesfeest hoort. ,,Waarom zou je niet dansen op je verdriet?’’

1 mei