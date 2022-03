Vanavond op tv: Bayern München - FC Salzburg, DNA Onbekend en 2Doc Kort: The Doll

Transplant

Nieuw seizoen

FOX – 20.05



Het vorige seizoen eindigde met een flinke beroerte voor dokter Bishop. Het hoofd van de spoedeisende hulp is er in dit nieuwe seizoen nog steeds slecht aan toe. De afdeling moet het zonder hem doen en vooral Mags heeft het moeilijk zonder haar mentor.

UEFA Champions League: Bayern München - FC Salzburg

RTL 7 – 20.55 uur



Mohamed Salah maakte het Inter Milan drie weken geleden erg moeilijk door vlak voor tijd de 0-2 binnen te schieten. Daarmee lijkt de terugwedstrijd een formaliteit, waardoor RTL 7 de wedstrijd enkel in een samenvatting uitzendt. Een stuk spannender wordt het bij Bayern - RB Salzburg, die half februari nog eindigde in een gelijkspel.

DNA Onbekend

NPO 1 – 21.21 uur



Jolanda en haar jongere zus Thea worden geboren in Amsterdam. Jolanda heeft het goed thuis en nooit aanleiding gehad om te twijfelen aan haar vader. Pas als een familielid haar vertelt dat haar inmiddels overleden vader niet haar echte vader was, wordt Jolanda hier voor het eerst mee geconfronteerd. Haar moeder wil niet zeggen wie de échte vader is. Biedt DNA-onderzoek uitkomst?

The Resident

FOX – 22.00 uur



Het is lastig om nog op te vallen in het overvolle landschap van de ziekenhuisseries, maar The Resident weet al vijf seizoenen lang te boeien. De serie begon als het verhaal over een rebelse arts die de regels aan zijn laars lapt en levens redt op zijn eigen manier. Deze aflevering is een flinke tranentrekker, want Dr. Bell heeft namelijk slecht nieuws voor zijn familie: hun levens staan op het punt voor altijd te veranderen.

2Doc Kort: The Doll

NPO 2 – 23.34 uur



In deze korte documentaire wordt er gediscussieerd over een heel controversieel onderwerp. Alireza laat zijn 14-jarige dochter Asal uithuwelijken en daar is niet iedereen in de familie het mee eens. Het meisje is veel te jong om te trouwen en zou zich moeten richten op school. Asal zelf lijkt er geen moeite mee te hebben, want zij heeft haar eigen reden waarom ze wil trouwen.

