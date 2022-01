Vanavond op tv: Atlas, Meiden die rijden en Dirty Jobs

Atlas

NPO 2 – 20.25 uur



Samen met Sosha Duysker en De kennis van nu-presentatoren Elisabeth van Nimwegen en Lieven Scheire duikt Petra Grijzen weer in de wetenschap achter het nieuws. Want we kunnen met z’n allen namelijk wel van alles roepen, maar als dat door niets onderbouwd is, kan het net zo goed onder nepnieuws worden geschaard.

Meiden die rijden

Nieuw seizoen

NPO 3 – 20.25 uur



Goederen laden, kilometers vreten en op tijd de lading lossen; een tientonner over kronkelige weggetjes jagen is allang geen pure mannenaangelegenheid meer. Na het succes van het eerste seizoen volgen we opnieuw een aantal dames dat met truck en eventuele oplegger stad en land doorkruist. Zoals vuilnisvrouw Vivi, die haar wagen moeiteloos door de stad stuurt om de Rotterdammers te verlossen van hun afval.

NCIS: Los Angeles

Nieuw seizoen

Net5 – 20.30 uur



In het Californische filiaal van NCIS struint agent G. Callen al seizoenen lang door zijn mysterieuze verleden. Het kostte hem maar liefst zeven seizoenen om erachter te komen waar die G. in zijn naam nou precies voor staat (Grisha!), maar bij de start van deze dertiende serie ligt er eindelijk wat duidelijkheid in het verschiet. Want terwijl hij stiekem in de computer van NCIS-opperhoofd Hetty Lange grasduint naar informatie over zijn verleden, stuit hij op het bestand Subject 17. Het lijkt erop dat dit een van de talloze kinderen is die ooit door de CIA werden gerekruteerd. Is G. misschien Subject 17?

Dirty Jobs

Nieuw seizoen

Discovery – 20.30 uur



Mike Rowe heeft in acht seizoenen van Dirty Jobs al voor heel wat vieze vuren gestaan: van het uitmesten van dampende riolen tot het van de weg schrapen van aangereden dieren. Hij trapt het negende seizoen af op een vissersboot in Georgia, waar de netten worden uitgegooid om kwallen te oogsten. En alsof dat nog niet smerig genoeg is, moet hij bij terugkomst in de haven ook nog helpen met het uit elkaar trekken van de glibberige snottebellen.

Volledig scherm Een beeld van Mike Rowe in Dirty Jobs. © discovery

Parker

Veronica – 20.30 uur



Parker (Jason Statham) is een professionele dief die leeft volgens een erecode: steel van de rijken en doe geen mensen pijn die het niet verdienen. Maar bij zijn laatste overval verraadt zijn team hem, nemen zijn deel van de buit mee en laten hem voor dood achter. Parker is vastbesloten ze hun verdiende loon te geven.

