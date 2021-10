Vanavond op tv: Andere tijden special Geef acht!, Tegenlicht en Wie kent Nederland?

Andere tijden special: Geef acht!

NPO 2 – 20.18 uur



Precies 25 jaar geleden verdween de militaire dienstplicht in Nederland. Officieel werd-ie opgeschort, zolang de veiligheidssituatie dat toelaat. Sindsdien klinkt van tijd tot tijd de roep om herinvoering. Zo ziet generaal Dick Berlijn in 2008 een nieuwe aanwas wel zitten om het leger te ontlasten en is CDA’er Sybrand Buma er acht jaar later van overtuigd dat een maatschappelijke dienstplicht dé oplossing is voor ongemotiveerde schoolverlaters. In Geef acht! een special vol historisch beeldmateriaal over de militaire dienstplicht.

DCI Banks

Nieuw seizoen

BBC First – 21.00 uur



Na haar zwangerschapsverlof voegt Annie Cabbot zich weer aan Banks’ zijde. Ze krijgen al snel te maken met een alarmerende zaak. De elfjarige Kyle is ontvoerd door een stel dat zich voordeed als sociaal werkers. Als er heroïne in Kyles ouderlijk huis wordt gevonden, komt de zaak in een stroomversnelling.

Wie kent Nederland?

Nieuw programma

SBS6 – 21.30 uur



Is de Nederlandse wc-papiergebruiker een vouwer of een propper? En hoeveel procent van de Nederlanders ziet zijn of haar schoonmoeder het liefst iets overkomen? In Wie kent Nederland? test Wendy van Dijk twee teams van BN’ers over hun kennis van de gemiddelde Nederlander. Het doel van de teams is simpel: zoveel mogelijk publieksleden verzamelen om de finale mee te spelen.

Tegenlicht

NPO 2 – 22.09 uur



Er zijn steeds minder jongeren die een technische opleiding volgen. Iedereen wil doorstuderen, maar daardoor zijn een hoop onmisbare beroepen op de achtergrond geraakt. Door het enorme tekort aan elektriciens en loodgieters lijkt zelfs de geplande energietransitie te mislukken. Wat nu?

Train to Busan

Film

Veronica – 22.15 uur



Sok-woo en zijn dochter Soo-Ahn stappen aan boord van de KTX, een hogesnelheidstrein die hen van Seoul naar Busan zal brengen. Maar precies op het moment van vertrek overspoelen zombies het station, waardoor de passagiers tijdens de treinreis moeten vechten om te overleven.

