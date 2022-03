Vanavond op tv: Achter de deuren van Paleis Noordeinde en Een programma over de jaren tachtig

Exclusief: Achter de deuren van Paleis Noordeinde

Special

NPO 1 – 18.10 uur



In het Haagse Paleis Noordeinde wordt er het hele jaar door heel wat werk verzet. Niet alleen door Willem-Alexander en Máxima, maar ook door hofdames, kamerheren, de grootmeester en het militaire huis. Jan Slagter neemt er een kijkje en ontdekt al snel dat het paleis meer is dan een uitzonderlijke werkplek.

Unexpected: Teenage & Pregnant

Nieuw seizoen

TLC – 19.00 uur



“Niemand heeft me ooit verteld dat je eigenlijk zo makkelijk zwanger kon worden”, aldus de zestienjarige Lilly in seizoen één van Unexpected. Inmiddels heeft zij op dat gebied nu gelukkig veel meer geleerd. In het vijfde seizoen verhuist ze met vriend Lawrence en kinderen naar een eigen huis. Maar bij deze nieuwe vrijheid komt ook een hoop stress kijken.

VT wonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 19.30 uur



Martijn woont al twaalf jaar in een eengezinswoning in Vianen en de inrichting is helemaal naar zijn smaak: bruin. De tafel, de kast, de gordijnen; alles is bruin. Wanneer Marjolein bij hem intrekt, heeft ze één eis: geen bruin meubilair meer. En hiervoor wordt het VT wonen-team ingeschakeld.

Killing Eve

Nieuw seizoen

NPO 3 – 20.19 uur



In het vierde en laatste seizoen van Killing Eve heeft Villanelle besloten om haar leven radicaal te veranderen in de hoop dat Eve haar zal vergeven voor haar misstappen. Intussen heeft Eve wel iets anders aan haar hoofd: ze is op een wraakmissie en vastbesloten om de Twaalf te ontmaskeren en voor eens en altijd uit te schakelen. Haar enige aanknopingspunt is een vrouw met de naam Helene, maar waar is zij?

Een programma over de jaren tachtig

NPO 3 – 21.45 uur



‘Honger’ is een woord dat je in de jaren tachtig aan tafel niet mocht gebruiken. Honger? De kinderen in Afrika, die hebben pas honger. Dat was wel duidelijk geworden door de beelden op televisie en nummers op de radio. Een Ethiopische kok, die zijn eerste jaren in Nederland doorbracht in het Gooi, geeft in deze laatste aflevering een kijk op clichés over hongerige Ethiopiërs en zijn rijke vrienden in het Gooi.

