Vanavond op tv: 2Doc: Het verdriet van Carnaval, De Hofkar en De verloren stem

High Tea Challenge

Nieuw programma

Net5 – 20.00 uur



Alles kan een wedstrijd worden, zelfs zoiets rustgevends als een high tea. In deze nieuwe bakcompetitie nemen vier amateurbakkers het tegen elkaar op. In elke aflevering moet één deelnemer een gezellige high tea voor de andere bakkers organiseren.

2Doc: Het verdriet van Carnaval

NPO 2 – 20.30 uur



Normaal gesproken is het tijdens carnaval pas stil op straat wanneer het feest is afgelopen. In 2021 waren de straten al leeg terwijl het feest in volle gang hoorde te zijn. Door de coronamaatregelen moesten de feestgangers thuisblijven en dat was slecht nieuws voor de doorgewinterde carnavalsvierders.

Volledig scherm Een beeld uit de 2Doc: Het verdriet van Carnaval. © Jan Banning

After the Hunt

NPO 3 – 21.22 uur



Bekende Nederlanders hebben zes afleveringen hun best gedaan om uit de handen van het opsporingsteam te blijven. In deze special kijken de deelnemers met de Hunters terug op het afgelopen seizoen. Wat was hun strategie en wat hadden ze beter kunnen doen?

Volledig scherm Walid Benmbarek en Nasrdin Dchar in Hunted Vips. © Elvin Boer

Great Escapes with Morgan Freeman

Nieuw programma

History – 21.25 uur



Morgan Freeman heeft talloze mooie films op zijn naam staan en The Shawshank Redemption is er daar een van. In deze film staat een grote ontsnapping centraal en laat dat nou net het onderwerp zijn van dit nieuwe programma van History. In de eerste aflevering draait het om een ontsnapping van gevangeniseiland Alcatraz, maar dat zou juist onmogelijk moeten zijn.

Volledig scherm Een beeld uit The Shawshank Redemption. © Brunopress

De Hofkar

NPO 2 – 22.10 uur



Vroeger durfde geen enkele politicus Rutger Castricum te woord te staan. Ze wisten dat de rebelse journalist vervelende vragen zou stellen en een verkeerd antwoord kon politieke loopbanen kapot maken. Tegenwoordig is dat anders en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen rijdt hij weer een aantal politici rond in zijn eigen taxi.

De verloren stem

NPO 2 – 22.30 uur



Geef Tijs van den Brink een stembiljet en de presentator is te vinden in een stemhokje. Hij vindt het daarom vreemd dat er zoveel mensen zijn die geen gebruikmaken van hun recht om te stemmen. Vooral nu de gemeenteraadsverkiezingen weer beginnen. Nederland lijkt namelijk niet geïnteresseerd in deze lokale verkiezingen, terwijl ze toch belangrijk zijn.

