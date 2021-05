Vanavond (18 mei 2021) op tv: You're not You, Bridge of Spies en halve finale Songfestival

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor dinsdag 18 mei.

You’re Not You (2014)

RTL 8 – 20.25 uur



Pianiste Kate (Hilary Swank) is ten einde raad als blijkt dat ze de spierziekte ALS heeft. De chaotische studente Bec neemt de verzorging van Kate voor haar rekening. De twee tegenpolen blijken veel van elkaar te kunnen leren.

Kees van der Spek: Oplichters aangepakt

RTL 5 – 20.30 uur



Kees en zijn team openen de jacht op WhatsApp-fraudeurs in Nederland. Met de nieuwste technische snufjes lukt het om deze criminelen op te sporen. In een kat-en-muisspel lopen uiteindelijk acht oplichters tegen de lamp.

Bridge of Spies (2015)

SBS 9 – 20.30 uur



Het waargebeurde verhaal van James Donovan. James (Tom Hanks) is een succesvolle advocaat die gerekruteerd wordt door de CIA om een haast onmogelijke missie uit te voeren. Hij moet onderhandelen over de vrijlating van een door de Russen gevangengenomen Amerikaanse piloot. De regie is gedaan door Steven Spielberg.



Eurovision Songfestival 2021: Halve finale

NPO 1 – 21.00 uur



De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanuit Rotterdam Ahoy. Destiny uit Malta staat al weken bovenaan het lijstje met potentiële winnaars. Een compleet onbekende in het Songfestivalspektakel is de achttienjarige zangvogel overigens niet: in 2019 zong ze de backings bij Michaela en in 2015 won ze zelfs het Junior Songfestival met het nummer Not My Soul.

De halve finale van het Euriovision Songfestival is vanavond om 21.00 uur te zien op NPO 1.

De Druiventros: D’r op of d’r onder

RTL 4 – 21.30 uur



Het is de beurt aan Rob en zijn all-you-can-eat-concept. Hij kan niet wachten om het eindelijk eens helemaal anders te doen dan zijn schoonfamilie. Julius Jaspers heeft vriend en sterrenchef Ron Blaauw gevraagd om te helpen met de kaart, maar die stuit op weerstand van chef-kok Dennis.

