Vanavond (16 mei 2021) op tv: Rampage, Koningin Máxima; Een leven vol muziek en Voetbaldroom

Wat zou jij doen? Seizoen 2 Nieuw seizoen NPO 3 – 19.20 uur Kinderen met een raar, moeilijk, praktisch of grappig dilemma krijgen hulp van andere kinderen om hun probleem te lijf te gaan. Heike (10) is al een paar jaar stiekem verliefd op een jongen uit haar klas. Ze is bang dat als ze het hem vertelt en hij nee zegt, ze geen vrienden meer kunnen zijn. Moet ze hem verkering vragen?

De tiende van Tijl – Special: Mahler (2020)

NPO 2 – 22.10 uur



Vandaag zou het Mahler Festival in Amsterdam van start gaan. Waar Mahler in eigen land, of elders in Europa, nauwelijks erkenning kreeg, werd hij in Nederland direct omarmd. Tijl Beckand vertelt over de eerste kennismaking van Mahler met Amsterdamse musici en over de innige band die hij met ons land kreeg.