Vanavond (10 juni 2021) op tv: A Perfect Planet, The Great British Bake Off en High Maintenance

A Perfect Planet

Laatste aflevering

NPO 1 – 20.35 uur



De kwaliteit van het leefklimaat wordt voor een groot deel bepaald door ons, de mens. We stoten zoveel CO2 uit, dat de aarde daar een flinke opdonder van krijgt. Dat merken wij niet alleen in Nederland, waar bramen, varens en brandnetels andere planten in een rap tempo overwoekeren, maar bijvoorbeeld ook in Kenia. Hier lijden vooral olifanten door de extreme droogte. En voor de kust van Gabon hebben de haaien het zo zwaar, dat ingrijpen noodzakelijk is.

De laatste aflevering van A Perfect Planet is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 1.

Manhunt: Deadly Games

Nieuwe show

Veronica – 20.30 uur



Beveiliger Richard Jewell redt tijdens de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 honderden levens als hij in een park een rugzak met een bom ontdekt. Jewell is aanvankelijk de held, maar dat verandert snel als de media berichten over zijn dubieuze verleden.



Aflevering 2 volgt om 21.25 uur.

The Great British Bake Off

NPO 1 – 21.30 uur



Het mag Pauls specialiteit dan wel zijn, brood is allesbehalve het eerste baksel waar de amateurbakkers hun oven voor aan willen zetten. Toch is het tijd voor de meest gevreesde week van Bake Off. Tijd om zoete broodjes te bakken is er niet, want de signatuuropdracht is er meteen eentje waar het gezelschap het Spaans benauwd van krijgt.

The Great British Bake Off is vanavond om 21.30 uur te zien op NPO 1.

High Maintenance

Nieuwe show

National Geographic – 22.00 uur



Om ervoor te zorgen dat je balkon niet van je appartement valt en windmolens blijven draaien zijn er elke dag hordes knappe koppen en handige harries aan het werk om ingewikkelde constructies zo veilig mogelijk te houden. Maar het gaat niet altijd goed.



Aflevering 2 volgt om 23.00 uur.

De Oranjezomer: Het EK

SBS6 – 22.55 uur



Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Hélène Hendriks praten ons dagelijks bij over de bomvolle sportzomer. Maar het is in De Oranjezomer niet enkel sport dat de klok slaat; ook de actualiteit en entertainment krijgen er tot en met 8 augustus dagelijks van langs.

