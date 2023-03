Vanaf nu mag alleen publiek stemmen in halve finales songfestival en dat is in het nadeel van Nederland

Sinds 2013, het jaar waarin Anouk namens ons land meedeed aan het songfestival met Birds, doet Nederland het goed in het jaarlijkse liedjesfestijn. Sindsdien miste alleen Trijntje Oosterhuis de finale en onderscheidde Nederland zich met kwalitatief vaak hoogstaande (luister)liedjes.

Maar wat als je de nieuwe regels met terugwerkende kracht toepast op die mooie reeks? Voor de nieuwste editie van de AD Songfestival Podcast (een special van de AD Media Podcast) zocht onze songfestivalverslaggever dit uit.

Waylon zou finale missen

Als alleen de stemmen van de televoters tellen, dan scoren de Nederlandse inzendingen op the Common Linnets na (2014) allemaal minder. Waylon zou in dit systeem in 2017 met Outlaw in ’em zelfs de finale hebben gemist. Hij werd zevende in de halve finale, maar zonder vakjury zou hij als twaalfde zijn geëindigd. Bij S10, Waylon en O’G3NE was het verschil het grootst, alledrie verloren ze vijf plekken, maar dat was dus alleen voor Waylon funest geweest.

Zelfs songfestivalwinnaar Duncan Laurence had in 2019 een plekje ingeleverd, hij was niet bovenaan geëindigd, maar als tweede. Alleen voor The Common Linnets had het verdwijnen van een vakjury geen nadelige gevolgen gehad. Het duo Ilse DeLange en Waylon zou in beide gevallen de betreffende halve finale hebben gewonnen.

Is er dan ook nog goed nieuws voor Nederland? Het is maar hoe je het bekijkt. In het kansloze tijdperk voor Anouk, waarin Nederland acht jaar op rij de finale miste, waren er juist wel lichtpuntjes geweest. De grootste verrassing: Joan Franka (destijds 15de in de halve finale) had als tiende de finale bereikt als het alleen aan het publiek had gelegen. Ook de draaiorgelact van Sieneke had in het nieuwe systeem beter gescoord: elfde in plaats van veertiende.

Volledig scherm Joan Franka in 2012 op het songfestival in Bakoe. © ANP

