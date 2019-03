Van zoenend betrapt worden tot bevallen van Xess Xava: huwelijk Yo en Wes in beeld

Het begon met een zoenpartij in een garage, een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje en vijf jaar later verwelkomden ze hun zoontje Xess Xava. Gisteren werd bekend dat hét showbizzkoppel gaat scheiden. Het turbulente leven van de twee mag nu dan het dieptepunt hebben bereikt, Yolanthe en Wesley beleefden samen heel wat hoogtepunten, waarbij heel Nederland meekeek. Het leven van ‘Yo en Wes’ in beeld.

19 mei 2009: zoenend gespot



Nog geen 24 uur nadat bekend werd dat Yolanthe Cabau van Kasbergen en Jan Smit een punt achter hun relatie hadden gezet, doken er pikante beelden op van Yolanthe met een andere man. Het bleek te gaan om voetballer Wesley Sneijder. De twee werden zoenend gespot in een parkeergarage. RTL Boulevard wist de video in handen te krijgen en deelde deze met de buitenwereld. Hierdoor konden Yolanthe en Wesley niet meer om de feiten heen draaien: ja, ze waren een stelletje. Een nieuw tijdperk brak aan.

Juli 2010: Yolanthe zet tattoo voor Wesley

‘Ik dank God voor Wesley’, viel er in juli 2010 plots in het Spaans te lezen onder de schouders van Yolanthe. Wanneer de tatoeage precies is gezet is niet duidelijk, maar de pers spotte Yolanthes liefdesverklaring op haar lichaam vlak vóór de bruiloft van de twee. Yolanthe liet de tattoo zetten als cadeautje voor de 26ste verjaardag van haar Wesley.

17 juli 2010: het sprookjeshuwelijk

Een jaar en twee maanden na het momentje in de parkeergarage staat Yolanthe en Wesley een grootste dag te wachten. Ze trouwden voor de Nederlandse wet al op 7 april met elkaar, maar een sprookjesbruiloft mocht niet uitblijven. Het koppel gaf elkaar daarom het jawoord in Castelnuovo Berardenga, even ten zuiden van de Italiaanse stad Florence. Ze lieten hun familie en vrienden overvliegen om het de plechtigheid bij te wonen. Het ontbrak er overigens niet aan grote namen, onder meer Glennis Grace en New Timeless deden de bruiloft aan.

Volledig scherm Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen poseren nadat ze zijn getrouwd in Castelnuovo Berardenga, Toscane. © Robin van Lonkhuijsen

Juli 2011: Wesley laat levensecht portret van Yolanthe tatoeëren

Niet alleen Yolanthe bezegelde haar liefde voor Wesley met een tatoeage. Wesley kon niet achterblijven. Eind juli werd de voetballer in de mondaine Franse badplaats Saint Tropez gespot met een levensecht portret van zijn vrouw op zijn buik. Gedurfd, vonden veel mensen toen. ‘Het schijnt dat Yolanthe ook een levensgrote tattoo van Wesley gaat laten zetten. Op haar rechterpink', grapte iemand op Twitter. Ons rest de vraag: wat gaat er met de tatoeages gebeuren nu hun wegen scheiden?

Volledig scherm © Privé

Januari 2013: Wes en Yo verhuizen naar Istanboel

Verhuisdozen in- en uitpakken: Wesleys voetbalcarrière zorgde de afgelopen jaren voor heel wat onrust als het gaat om een stekje voor het koppel. De twee woonden in Milaan, maar verhuisden in januari 2013 naar Istanboel omdat Wesley zijn handtekening bij de Turkse voetbalclub Galatasary had gezet. Ze kozen voor een luxueus penthouse in het centrum, met een vermeende koopprijs van zo’n vijf miljoen dollar, maar verhuisden later naar een villa met tuin in de kustwijk Florya. In 2017 pakte het gezin wéér hun koffers in om Wesley te volgen naar de Franse stad Nice. Dit jaar werd bekend dat Wesley nogmaals zijn spullen moest pakken: hij vertrok naar Qatar.

Volledig scherm © Jacqueline de Haas

28 maart 2015: Wesley maakt zwangerschap Yolanthe bekend

De geruchtenmolen draaide op volle toeren: is Yolanthe nu wel of niet zwanger? Een antwoord kwam er niet. Tot 28 maart 2015, toen maakte Wesley een einde aan alle praatjes. Na zijn doelpunt tijdens Nederland-Turkije stopte de voetballer, die al zoon Jessey heeft, namelijk een bal onder zijn T-shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Dáár was de bevestiging waar Nederland op had gewacht.

24 augustus 2015: Yolanthe in tranen bij Linda de Mol

Yolanthe had grote moeite zwanger te worden. De presentatrice en actrice, die in oktober 2015 beviel van zoontje Xess Xava, onthulde dit in Linda’s Zomerweek. Na een operatie aan haar eierstokken eerder dat jaar, ging eindelijk de grootste wens het stel in vervulling. Want hoewel ze na haar ingreep eigenlijk een tijdje geen seks mochten hebben, lukte het ‘t liefdeskoppel niet om écht wekenlang van elkaar af te blijven. Met als resultaat een positieve zwangerschapstest.

15 oktober 2015: Xess Xava geboren

Beschuit met blauwe muisjes op 15 oktober 2015. Yolanthe en Wesley werden de trotse ouders van zoontje Xess Xava. Details over de geboorte van het schattige kereltje - dat om 21.23 uur ter wereld kwam, 3590 gram woog en 52 centimeter lang was - werden niet direct bekendgemaakt. Wel lieten de toen kersverse ouders weten dat Xess Xava kerngezond was en dat Yolanthe op natuurlijke wijze was bevallen.

Total bliss ❤️🙏 Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 4 Jan 2016 om 5:11 PST

20 juni 2017: Opening XaXa Club

Yolanthe en Wesley hadden het allebei druk met hun carrières, maar ruimte voor het openen van een loungeclub op Ibiza was er nog wel. Op 20 juni 2017 opende de bar zijn deuren. De ligging van de club op het witte strand van Cala Tarida - het geboortedorpje van Yolanthe op Ibiza - beloofde volgens kenners veel goeds, net als de menukaart. De naam XaXa (fonetisch: Tsa Tsa) is een vondst die te danken is aan zoontje Xess Xava, dat zichzelf vaak XaXa noemt.

We are ready for you! 🍾👌🏼🎉🙌🏼 #XaXarestaurant #Ibiza #Restaurant #Hot 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@xaxarestaurant) op 22 Jun 2017 om 12:22 PDT

Mei 2018: Wesley bijt van zich af na roddels

Wesley Sneijder maakte in mei 2018 een einde aan het rondzingende gerucht dat hij en zijn even oude echtgenote Yolanthe al een tijdje relatieproblemen zouden hebben. De geruchten over relatieproblemen doken op in een Nederlands roddelblad. De twee zouden, zo werd gesteld, elkaar ontlopen en bij voorkeur zonder elkaar de wereld over reizen. De voetballer pikte de geruchten absoluut niet en beet van zich af op Instagram. Hij deelde een foto waarop te zien was hoe hij samen met zijn vrouw en zoontje Xess Xava gezellig in bed lag. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, luidde zijn boodschap.

Volledig scherm © Instagram

5 maart 2019: de genadeklap

Acht jaar lang hielden Yolanthe en Wesley het met elkaar vol. Gisteren werd bekend dat hun huwelijk niet meer te redden viel. Over de reden van de breuk wilde het tweetal in eerste instantie niks kwijt, maar vandaag kon Wesley zich niet inhouden. Op Instagram schreef hij: ‘Ik heb het verknald. Meerdere keren.’ Wat het stel precies uiteen heeft gedreven blijft een raadsel, maar Wesley heeft wel het boetekleed aangetrokken.