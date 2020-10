Van Onschatbare Waarde-kandidate wil slechts 450 euro hebben voor bijzondere tekening Sluijters

De moeder van Ludmilla had het tijdens de Tweede Wereldoorlog niet breed en poseerde om een centje bij te verdienen weleens als naaktmodel op de kunstacademie in Amsterdam. Als blijk van waardering kreeg ze destijds een tekening van Jan Sluijters. Ludmilla heeft het stuk altijd bewaard, maar stelde in de uitzending dat de tekening eigenlijk niet haar smaak is en niet bij haar inrichting past.

Eenmaal in de kamer aangekomen van handelaar Arnold, verhoogde Ludmilla haar prijs. Het opgooien van een muntje moest de doorslag geven. ,,Juliana boven is 1350 euro, munt boven is 1200’’, zei Arnold glunderend. ,,Dat is goed. Dat durf ik”, luidde het antwoord. Het werd munt: in het voordeel van de handelaar. Tijdens het evaluatiemoment met Dionne bleek dat Ludmilla duizenden euro’s meer voor de bijzondere tekening had kunnen krijgen. Zo stelde Bas Jonker dat hij tot 2000 euro had willen gaan en deed antiquair Ilse Daatselaar daar zelfs nog een schepje bovenop door 2500 euro te willen bieden. Vermoedelijk is de Sluijters-erfenis veel meer geld waard.