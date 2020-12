Van Nieuwkerk vanaf oudejaarsavond terug op tv met Matthijs Gaat Door

Identiteit van handlan­gers in mishande­lings­zaak Lil’ Kleine bekend

2 december De identiteit van twee verdachten die samen met Lil’ Kleine betrokken zouden zijn geweest bij een geweldsincident, is bekend bij de politie. Het was lange tijd onduidelijk wie de twee mannen waren die een man mishandeld zouden hebben in een club op het Amsterdamse Rembrandtplein. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan deze site.