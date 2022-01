‘Van lachen om ridders, heksen en kwakzalvers leer je het meest’

Leuk al die actuele talkshows, maar er is nog een parel van een ‘praatprogramma’ verstopt op NPO 3. In Welkom in de Middeleeuwen voelt talkshowhost Dorine Goudsmit (Plien van Bennekom) historische figuren aan de tand. ,,Onze gast is al dood sinds - even spieken hoor - 754, maar speciaal voor ons maakt hij een uitzondering. Hier is Bonifatius!’’ Een - oneerbiedig gezegd - Sint Nicolaas-achtig geklede man (gespeeld door Rogier in ‘t Hout) loopt de studio in.