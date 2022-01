Van Kooten in 's werelds eerste dagelijkse TikTok-soapserie

De Zevende Zus best verkochte boek in 2021, Lucinda Riley domineert bestseller­lijst met vijftien titels

Voor het vierde jaar op rij voert Lucinda Riley de Nederlandse bestsellerlijst aan. In totaal staan vijftien titels van de vorig jaar overleden schrijfster in de CPNB Top 100. De totale boekverkoop in Nederland zit in de lift.

27 januari