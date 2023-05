Van kattenoren tot zilveren string: dit waren de meest opvallende Met Gala-outfits

met video's Friese jongens spotten Jake Paul in Nederland, naast Jutta Leerdam in de auto

In navolging van Jutta Leerdam in Miami is Jake Paul nu ook bij haar op bezoek gegaan in Nederland. Het verliefde stelletje werd zaterdagavond al gespot door een groep jongens in het Friese Joure. Vandaag draait de topschaatsster er op Instagram niet omheen: Paul verraste haar met zijn komst.