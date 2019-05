Van een boycot is geen sprake: Madonna is in Israël en treedt zaterdag op

Van de vermeende boycot is geen sprake. Madonna is aangekomen in Tel Aviv en mag zaterdag zingen voor 200 miljoen mensen. Al verliep niet alles volgens plan, want de repetitie werd gisteren even stilgelegd. ,,Het komt in orde. Zo gaat dat in de popwereld,” aldus Paul Ambach, wiens dochter ter plekke alles in goede banen leidt.

Wie er zaterdag ook het 64ste Songfestival in Tel Aviv zal winnen, Madonna is nu al met voorsprong dé ster van die avond. Betogingen of niet, peperdure contracten die al dan niet zouden getekend zijn: de popdiva is intussen al gearriveerd in Israël. Ze landde dinsdagavond met een privéjet en werd meteen naar het International Dan-hotel gebracht. Daar palmt ze met haar ruime gezelschap van zowat 135 man, onder wie 40 koorleden, 25 dansers en een privékok, de volledige vijfde verdieping in.

Madonna’s Eurosong-avontuur wordt voor een deel in goede banen geleid door de Antwerpse Marilyn Ambach, dochter van concertorganisator Paul Ambach. Marilyn leverde limousines en bussen om het gezelschap door Tel Aviv te vervoeren en van en naar de Expo, waar het Songfestival plaatsvindt. Daarnaast moest ze ook zorgen dat al het materiaal goed en wel door de douane kwam. Haar vriend Amir Feingold is de komende dagen zo’n beetje de persoonlijke assistent van Madonna en moet haar verblijf zo aangenaam mogelijk maken. ,,Hij heeft een pak ervaring, want hij ging eerder al met haar op wereldtour. Sinds we kinderen hebben, is hij daar mee gestopt omdat het echt niet te combineren viel”, vertelt Marilyn aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Contract niet getekend

Gisteren repeteerde de Queen of Pop voor het eerst, al werden de voorbereidingen even stilgelegd door de EBU, de overkoepelende tv-organisatie, omdat er toch nog onzekerheid was over al dan niet getekende contracten. ,,Het is allemaal wat vreemd. We hebben een artiest die een optreden wil doen en die we graag verwelkomen, maar dan moet alles wel perfect geregeld zijn. Zonder contract kan ze niet performen”, liet Jon Ola Sand, EBU-supervisor, weten tijdens een persconferentie. ,,Ach, dat gaat altijd zo in de popwereld. Contracten worden vaak pas na een optreden getekend. Natuurlijk zal Madonna optreden”, zegt Paul Ambach, concertorganisator en vader van Marilyn.

Noch de overkoepelende tv-organisatie Eurovisie, noch de organiserende Israëlische omroep kwam overigens met geld over de brug voor de komst van Madonna naar Tel Aviv. Dat deed de Canadees-Israëlische filantroop Sylvan Adams, die de vraagprijs van 1,2 miljoen euro leverde en zijn privéjet ter beschikking stelde om de popdiva over te vliegen.

Liedjescircus

Dat Madonna zo graag op het Songfestival wil optreden, heeft weinig te maken met haar liefde voor het liedjescircus, wel met de unieke kans om zich aan ruim 200 miljoen kijkers te laten zien en horen. Het inmiddels 60-jarige popicoon heeft met Madame X immers een nieuwe cd te promoten en start vanaf september aan een nieuwe wereldtournee.