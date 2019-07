Van de Sanden heeft het gezellig met Amerikaanse ster Rapinoe

Van de Sanden en Rapinoe vallen naast hun voetballende kwaliteiten ook op met hun originele haardracht. De roze manen van de Amerikaanse sterspeler en het steeds wisselende kapsel van de vleugelflitser van Oranje zorgen ervoor dat de twee extra opvallen binnen en buiten het veld. Van de Sanden schrijft dan ook niet voor niets bij het kiekje: ,,Ze vertelde me ooit: het universum heeft een foto van ons nodig. Dus hier is ie.”



Rapinoe was belangrijk in de finale. Ze scoorde uit een strafschop de openingsgoal. Van de Sanden viel in bij Oranje, maar kon niet voorkomen dat de wereldtitel naar de VS ging.