Van de carnavalscoupe van Wilders tot de fleurige jurken van Agema: de looks van de PVV

Drie scenario­schrij­vers met Zeeuwse roots geselec­teerd voor scriptwed­strijd Netflix

5 februari VLISSINGEN - Drie scenarioschrijvers met Zeeuwse roots mogen een filmscript schrijven voor de New Voices Script Contest. De in Vlissingen geboren Tofik Dibi en broer en zus Abdelkarim en Asma El-Fassi uit Oost-Souburg, zijn samen met 12 andere schrijvers geselecteerd. Met deze wedstrijd is Netflix samen met Scriptbank op zoek naar een nieuwe generatie scenarioschrijvers die vernieuwende en inclusieve verhalen te vertellen hebben.