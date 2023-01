Van David Guetta tot Rihanna: Qmusic viert vrijdag 3000e aflevering Nederlandse Top 40

Top 40-presentator Domien Verschuuren start om 12.00 uur met een pre-party. Hierin is onder anderen voormalig presentator en voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40 Erik de Zwart te gast. Hij presenteerde de hitlijst dertien jaar lang. Luisteraars mogen daarnaast in de app stemmen welke nummer 1-hit er op de radio gedraaid wordt.

The Beatles

Van de 3000 afleveringen van de Top 40 werden er in totaal zestien door The Beatles aangevoerd. David Guetta stond bij elkaar opgeteld het langst in de lijst, namelijk 832 weken. Rihanna (600 weken) en Madonna (540 weken) volgen op gepaste afstand. Marco Borsato is met 494 weken de langst genoteerde Nederlandse artiest in de lijst.