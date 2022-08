Van blut naar duizenden euro’s voor één post: ‘vriendinfluencers’ Rianne en Jessie vieren succes

‘Een van de mooiste dingen in het leven is samen opgroeien met je vrienden’, schrijft Rianne vandaag bij een reeks foto’s van zichzelf en Jessie (27) door de jaren heen. Ze stonden volgens Meijer allebei rood toen ze in 2013 naar de hoofdstad verkasten.

‘We spraken op Jessies balkon urenlang over wat we wilden doen en bereiken en waren zo zeker van alles’, vervolgt ze. ‘We konden niet echt de vinger leggen op wat we precies wilden worden, maar we wisten allebei dat het iets moois zou zijn.’ Rianne en Jessie begonnen met modellenwerk en, simpel gezegd, de rest is geschiedenis.

Jessie werd in 2015 verkozen tot Miss Nederland en kreeg landelijke bekendheid als deelnemer van Expeditie Robinson. Mannenblad FHM riep haar uit tot mooiste vrouw van Nederland in 2019 en inmiddels vermaakt ze als influencer dagelijks 307.000 Instagram-volgers met haar posts. Daarin komt ook vaak haar bekende vriend Kaj Gorgels voorbij, eerder was ze samen met zanger Tim Douwsma.

Meijer combineerde het modellenwerk met een kantoorbaan. Ondertussen verzamelde ze snel veel volgers op Instagram, mede dankzij haar bikinifoto’s. Maar het geheim lag elders.

Toen ze begon te poseren in mooie kleding, kreeg ze veel vrouwelijke volgers, precies de doelgroep die modemerken willen bereiken. In 2017 tikte ze de 80.000 volgers aan en sloot ze een contract met een kledingmerk, dat meteen meer betaalde dan het kantoorwerk. Haar nieuwe fulltimebaan was gevonden.



Inmiddels heeft Rianne 1,5 miljoen volgers verzameld met haar komische en realistische posts, waarin ze bijvoorbeeld laat zien hoe een gewoon vrouwenlichaam eruitziet zonder extreem te poseren. Die mensen zien ook meteen haar commerciële berichten, waarmee ze ongetwijfeld veel verdient.

,,Iemand met een miljoen volgers krijgt ongeveer 20.000 euro per post’’, voorspelde Rianne, die dit jaar een droombruiloft beleefde in Toscane, in 2018 zelf nog bij RTL Nieuws. Onlangs zette ze haar grootste werksuccessen op een rij:



En het opmerkelijke is: als je Jessie en Rianne vroeger had gevraagd wat ze wilden worden, kon influencer niet eens een antwoord zijn. ‘Negen jaar later doen we allebei dingen die toen niet echt bestonden’, schrijft Rianne vandaag, terugblikkend op de verhuizing. Ze denkt dat ze succes hebben omdat ze zich daar destijds samen op instelden. ‘Het is geweldig om te zien hoe je vriendin een geweldig leven heeft en ook nog iedereen laat lachen.’

Haar woorden zorgen voor tranen bij Jessie. ‘Dit is zo lief’, reageert ze. ‘Beetje huilen wel! Ik hou zoveel van je, Rianne. Zo trots op wie je bent.’

